Сын Нагиева поздравил отца с днем рождения внезапной сменой имиджа

Российский актер Кирилл Нагиев поздравил отца Дмитрия с днем рождения внезапной сменой имиджа. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сын телезвезды побрился налысо, повторив прическу отца, которую тот делает уже много лет.

«С днем рождения, отец (с прошедшим)», — пошутил мужчина в описании под публикацией.

Известно, что Дмитрию Нагиеву исполнилось 59 лет.

