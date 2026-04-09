Не каждый крем спасает от сухости: как популярные средства разрушают кожу

Дерматолог Миронова предупредила, что неверно подобранный увлажняющий крем может серьезно навредить коже.

Увлажняющий крем не всегда идет коже на пользу и в некоторых случаях способен спровоцировать новые проблемы. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала врач-дерматолог и косметолог Василина Миронова.

Как объяснила специалист, неподходящее средство может привести к закупорке пор, повреждению липидного барьера, обезвоживанию, раздражению и аллергии. А если коже и без того хватает увлажнения, лишний уход иногда, наоборот, начинает ее пересушивать.

Все это чревато появлением акне и комедонов, прыщей, черных точек, подкожных воспалений, а также обострением существующих проблем. Если у вас розацеа, экзема или дерматит, неправильный крем может усугубить симптомы, – предупредила Миронова.

Кроме того, кожа может стать более чувствительной. Она начнет сильнее реагировать на другие средства и внешние раздражители. В итоге возможны обезвоживание и преждевременное старение.

По словам врача, к выбору состава нужно относиться особенно внимательно. Если кожа чувствительная, проблемная или склонна к жирности, лучше не брать средства с минеральными маслами: они могут создавать плотную пленку и забивать поры. Похожий тяжелый эффект способен дать и вазелин, если пользоваться им постоянно.

Не рекомендую ланолин. Также отдушки – одна из самых частых причин аллергических реакций, покраснения, зуда и раздражений, так что лучше ищите средства с пометкой fragrance free, – поделилась эксперт.

Негативно на кожу могут влиять и спирты. Их добавляют почти во все, в составе они обозначаются как alcohol, denat, ethanol, isopropyl alcohol. Особенно при высокой концентрации спирты сушат кожу, нарушают липидный барьер, вызывают покраснение и шелушение.

Силиконы могут быть указаны как dimethicone или cyclomethicone. Они дают ощущение гладкости, но некоторые их виды, особенно тяжелые и низкомолекулярные, способны накапливаться на коже, забивать поры и мешать проникновению других активных компонентов.