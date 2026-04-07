11 классных бьюти‑средств, которые помогут уснуть

Усну или не усну? Если этот вопрос возникает в голове почти каждый вечер, вы оказались в правильном месте. Собрали 11 средств, которые сделают процесс погружения в сон приятнее и подарят чувство расслабления.

Увлажняющая ночная маска Provitamin B5 с ароматом лаванды, Maskiteca

Уход за кожей и средство для качественного погружения в сон в одной баночке. За последнюю функцию отвечает аромат лаванды — он помогает расслабиться и быстрее заснуть. Остальные компоненты под руководством провитамина B5 трудятся всю ночь: увлажняют, восстанавливают и питают кожу.

Набор «6 эфирных масел», Vois

Ароматерапию не зря считают палочкой‑выручалочкой. В наборе есть шесть эфирных масел, которые работают с разными эмоциональными запросами. Лаванда успокаивает, лемонграсс тонизирует, сладкий апельсин поднимает настроение, чайное дерево освежает, полевая мята помогает с концентрацией, эвкалипт даёт ощущение, будто бы дышать стало легче. Масла можно смешивать между собой, а для достижения необходимого эффекта добавить пару капель в аромадиффузор или ванну.

Ароматический спрей для дома Aromatic Pillow Mist, d’Alba

Приятная деталь для вечернего ритуала — ароматический спрей, который можно распылить на постельное бельё. У него тонкий цитрусово‑хвойный аромат, но не из разряда бодрящих: запах скорее переносит в кедровый лес на закате. Важное примечание: спрей нельзя наносить на кожу и использовать вместо парфюма, оставьте его исключительно для текстиля.

Спрей для тела и постельного белья Sense of Relaxation, Zeitun

Спреем можно смело облиться с ног до головы и продублировать аромат на подушку, чтобы не покидать ароматного облака до самого момента засыпания. В составе — эфирные масла лаванды, вербены и бергамота. Дуэт лаванды и бергамота успокаивает и помогает уснуть без тревог, вербена, которая остаётся в шлейфе до самого утра, даёт лёгкий заряд бодрости. Ведь приятно с утра проснуться под мягким одеялом и сразу ощутить нежный лимонный аромат? Риск только один: возможно, после этого вы не захотите вылезать из постели и идти на работу.

Скраб‑желе «Лавандовый», Smorodina

Контакт с телом — важный элемент качественного сна. Позаботиться о себе, на самом деле, проще простого: поселите в ванной скраб‑желе с успокаивающим ароматом лаванды. Несколько минут методичного массажа в клубах пара от тёплого душа помогут расслабить напряжённые мышцы и перестать думать о насущных проблемах. Кожа станет мягче, масло ши сделает её на ощупь нежнее, а провожать в кровать вас будет тонкий запах лавандовых цветков.

Ароматический спрей для подушки «Моменты безмятежности», Л’Окситан

Если вам не нравится, что успокаивающие средства пахнут будто цветущее лавандовое поле, этот вариант для вас. В этом спрее для подушки на первый план вышли апельсин и роза, хотя в составе есть и классические «заземляющие» ноты из эфирных масел лаванды, бергамота и герани. Распыляйте в воздухе или наносите на постельное бельё, шторы и подушки, чтобы создать атмосферу тотальной безмятежности.

Эфирное масло лаванды, JIAH Essential

Один универсальный пузырёк может сослужить большую службу в хозяйстве и бьюти‑рутине. Этот — с натуральным эфирным маслом лаванды — в первую очередь способствует расслаблению и даёт простор для фантазии, когда дело касается использования. Можно двигаться в классическом направлении и растворить несколько капель в ванной, чтобы совместить банные процедуры с ароматерапией. Другой вариант — добавить масло в воду в пульверизаторе и использовать смесь для освежения воздуха.

Густое даурское масло, Sauna & SPA, Natura Siberica

Самомассаж как способ справиться со стрессом — вещь максимально эффективная и выгодная. Результат получается из разряда «два в одном»: минус отёки и плюс чувство расслабления. Формат даурского масла даёт ещё и приятный тактильный опыт. Средство тает от тепла тела, быстро впитывается и делает кожу мягкой. После использования на теле остаётся приятный аромат лимона и розмарина.

Магниево‑сульфатная соль для ванн, Synergetic

Много ходите, тренируетесь, долго сидите за офисным столом и всё время чувствуете, что тело будто каменное? Ваш выбор — магниево‑сульфатная соль для ванн. Она расслабляет мышцы и благотворно влияет на качество кожи, но только с небольшим условием. Надо не жалеть количества и добавлять в тёплую воду примерно одну столовую ложку соли на литр, иначе результат будет не таким ярким.

Магниевое масло для тела, волос, суставов, Aravia

Средство для тех, кто нуждается в серьёзном подходе к вопросу сна. Внутри баночки — раствор хлорида магния из натуральной соли. Для максимальной эффективности его следует распылить на нужные участки тела дважды в день на протяжении месяца. С первого применения можно почувствовать тепло и лёгкое покалывание — и это нормально. Нежно массируйте кожу и мышцы до полного впитывания продукта. Внимательно отнеситесь к предупреждениям: масло нельзя наносить на повреждённые участки и лучше избегать обладателям чувствительной кожи.

Маска‑накладка для глаз с расслабляющим эффектом, Beauty 365

Есть люди, которые недооценивают важность расслабления не только тела, но и мышц лица. Если вы из таких, читайте внимательно. Маску‑накладку с цветами лаванды внутри можно немного нагреть: на батарее или в микроволновке. Ткань станет тёплой, аромат — чуть более ярким. Затем маску следует положить на закрытые глаза и убрать, когда она остынет. После этого, по возможности, не хватайтесь за телефон, укройтесь одеялом и погрузитесь в глубокий сон.