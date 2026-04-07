Хирург рассказал, какие лица стареют медленнее

У улыбчивых людей ниже риск появления брылей. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург высшей категории Любовь Сафонова.

«Гравитацию и структурные изменения в тканях еще никому не удалось полностью перехитрить. Но есть один любопытный факт — люди, которые по жизни много улыбаются, выглядят моложе и меньше подвержены структурным изменениям. Во время улыбок мышцы сокращаются и расслабляются и тем самым «тренируют» связки, повышая их эластичность», — заявила эксперт.

Сафонова рассказала, что наличие или отсутствие брылей зависит от формы челюсти. По ее словам, чем шире челюсть, тем больше площадь опоры нижней трети лица, а чем она уже — тем больше конструкция висит в воздухе.

«Также злую шутку играет природная эластичность связок. «Гуттаперчевые» люди хоть и легко садятся на шпагат, но на лице их связки тоже слишком эластичны, чтобы долго удерживать конструкцию», — отметила врач.

Эксперт обратила внимание, что занятия спортом отражаются на лице, но напрямую на состояние связок и мышц лица не влияют. Сафонова заявила, что в данном случае будет работать только фейсфитнес.

Врач также рассказала, что в борьбе с брылями может помочь косметология, однако до определенного момента.