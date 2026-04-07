Как подтянуть овал лица и вернуть четкий контур

SMAS-лифтинг лица поможет подтянуть овал и вернуть четкий контур. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург высшей категории Любовь Сафонова.

«Пластические операции по подтяжке нижней трети лица можно разделить на две основные группы: SMAS-лифтинг лица и лицевые импланты. Первые выполняются открытым методом и носят разные маркетинговые названия: SMAS-лифтинг, подтяжка по методу Мендельсона, круговая подтяжка лица, глубокая подтяжка лица. Их суть заключается в работе с длиной связок и сшивании расползающихся в стороны мышц. При этом без швов вокруг уха и на затылке не обойтись — ведь надо буквально приподнимать кожу, чтобы потом иссечь ее излишки по бокам. Также корректируются мышцы шеи», — заявила врач.

Сафонова отметила, что аккуратное выполнение доступа с последующим закрытием швами ведет к тому, что рубцы хоть и есть, но они незаметны. По ее словам, через три недели можно вернуться к социальной активности, так как уже не будет синяков и отеков. Однако, как подчеркнула врач, результат оценивается через три месяца, когда стартует биологический эффект.

Второй способ вернуть овал, по словам Сафоновой, — установить лицевые импланты из пористого полиэтилена.

«Это легкий материал, который не смещается, плотно прилегает к кости и не повреждает ткани вокруг себя. Звучит непривычно, но на Западе это распространенная практика: она дает прекрасные результаты и гораздо меньше побочек в виде «улыбки Джокера» или валиков из-за перетянутой кожи», — заявила хирург.

Врач рассказала, что импланты позволяют увеличить площадь внутренней опоры SMAS. При этом мышцы и жировые пакеты возвращаются на места, а растянутая кожа распределяется по чуть более широкой линии скул и/или подбородка. Сафонова отметила, что восстановление после такой процедуры занимает deset дней, так как операция выполняется через небольшие разрезы в ротовой полости или под подбородком.

По словам эксперта, если грамотно подобраны размеры и формы имплантатов, то окружающие не заметят явных изменений — лицо будет выглядеть просто отдохнувшим и свежим, будто после отпуска.

«Важно отметить, что все эти методы, существующие в медицине, — это как разные рецепты и разные способы работы. Каждый из них подходит определенной группе пациентов, исходя из конкретной ситуации и эстетического диагноза. Но иногда агрессивный маркетинг искажает информацию, спекулируя названиями авторских методов и навязывая пациентам то, что им не подходит», — предупредила хирург.

Она обратила внимание, что стоимость работы разных специалистов различается. Сафонова объяснила, что пластические хирурги с опытом стоят дороже, но это гарантия качества: как правило, они владеют авторскими методиками, а также безошибочно оценивают «поле битвы» за красоту.

«Что касается клиник, то многие для привлечения клиентов идут на хитрость: озвучивают стоимость самой операции, а потом, когда пациент уже настроился, выясняется, что медикаменты, пребывание в клинике и послеоперационное обслуживание оплачиваются дополнительно — до 50% от основной суммы», — предупредила врач.

Она также назвала примерную общую сумму за операции.

«SMAS-подтяжка лица и шеи обойдется в 600–800 тысяч рублей, установка челюстных имплантов — 500 тысяч рублей, установка подбородка — 350 тысяч рублей, а челюстные импланты плюс подбородок — 650–700 тысяч рублей», — заявила Сафонова.

Хирург добавила, что спорить с природой бесполезно, но на протяжении жизни можно минимизировать ее негативные проявления. Она объяснила, что питание, физическая нагрузка и ментальное состояние всегда сказываются на внешности, но важнейшим союзником красоты по-прежнему остается сон. Сафонова рассказала, что во время сна мышцы восстанавливаются за счет расслабления нервной системы.