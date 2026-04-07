Как быть, если у вас появилась седина

Седина больше не звучит как приговор молодости и точно не выглядит как повод срочно записываться на окрашивание. То, что раньше старались скрыть любой ценой, сегодня рассматривают иначе — как естественную часть внешности, с которой можно работать по-разному.

Серебряные нити появляются тогда, когда снижается выработка меланина в волосяных фолликулах. У кого-то это начинается после сорока, у кого-то — заметно раньше, и здесь многое зависит от генетики, уровня стресса, питания и общего состояния организма. Но главное изменение — в восприятии: седина перестала быть маркером неухоженности и стала еще одним вариантом эстетики. Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала о современных способах работать с серебряными прядями.

Точечное окрашивание вместо тотального

Если седина только начала появляться, нет необходимости сразу перекрывать весь цвет. Современный подход — работать локально.

«Это может быть мягкое тонирование отдельных прядей, камуфляж у пробора или деликатное мелирование, которое растворяет седые волосы в общей массе. Такой способ позволяет сохранить натуральный оттенок, но при этом сделать седину менее заметной — без эффекта жесткого окрашивания», — рассказывает эксперт.

Осознанный переход в холодные оттенки

Когда седины становится больше, бороться с ней становится утомительно — и именно в этот момент логично сменить стратегию. Переход в холодные блонды, пепельные и серебристые оттенки делает седину частью образа. Волосы перестают выдавать возраст и начинают работать на стиль. Это требует грамотного колориста, но результат выглядит свежо и современно — без ощущения, что цвет приходится постоянно поддерживать.

Уход, который меняет качество волос

Седые волосы отличаются по структуре: они часто более жесткие, сухие и пористые. Здесь важен не столько цвет, сколько текстура — увлажняющие маски, масла, средства с протеинами и регулярное мягкое очищение делают волосы более гладкими и живыми. Когда волосы ухожены, даже полностью седая шевелюра выглядит эффектно, а не как грустная пародия на себя саму варианта -дцатилетней давности.

Правильная стрижка как инструмент

Седина особенно заметна на случайной форме — когда стрижка не поддерживает структуру волос (или на голове вовсе не пойми что).