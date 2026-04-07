Девушка рассмешила фанатов неожиданным эффектом гигиенической помады

Блогерша Ульяна Етоева нанесла прозрачную помаду для увлажнения губ и рассмешила зрителей ее неожиданным эффектом. Ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом etoevau рассказала, что купила в аптеке гигиеническое средство для ухода за кожей губ. Она подчеркнула, что регулярно наносила помаду, однако не смотрела на себя в зеркало.

Затем Етоева продемонстрировала внешность после использования средства. На кадрах видно, что выше и ниже губ девушки жирным слоем был нанесен ярко-розовый цвет. Выяснилось, что купленная помада после контакта с кожей приобретает оттенок.

«Больше фармацевтам я не доверяю», — заявила она.

Пользователи сети поддержали блогершу шутками в комментариях под видео. «Соседи, наверное, офигели от ваших трендов», «Я такую помаду как-то бывшему дала зимой. Он еще и на метро в институт поехал», «Я так на работе до самого носа намазала», «Ее создатели решили внести немного красок в этот унылый и скучный мир», — написали они.

