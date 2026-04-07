Как стильно носить белую майку-алкоголичку

Это вещь с непростой репутацией и удивительной судьбой. Когда-то это был исключительно базовый слой, который усердно прятали, потом — символ провокационной сексуальности, а сегодня — одна из самых универсальных деталей гардероба.

Весной и летом 2026 она возвращается в центр внимания, но уже в новом прочтении и без лишнего эпатажа. Это больше не вещь для дома, дачи или спорта, а инструмент, с которым можно собрать образ под любое настроение. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как и с чем это лучше делать.

С костюмом — на контрасте строгости

Самый очевидный и при этом самый эффектный прием — сочетать майку с классическим костюмом.

«Прямые брюки или юбка, расслабленный жакет, чистая белая майка без логотипов — и образ сразу становится легче, чем с рубашкой. Он сохраняет структуру, но приобретает современную непринужденность. Особенно хорошо работают нейтральные оттенки: серый, бежевый, графит. Майка в этом случае — точка свежести», — объясняет эксперт.

С денимом

Да, майка и джинсы — классика. Но это вовсе не значит, что такой образ будет тривиальным или скучным. Это могут быть широкие джинсы с высокой посадкой, слегка выцветшие, или наоборот — темный плотный деним с четкой формой. Добавьте ремень, крупные серьги, очки — и образ перестает быть слишком простым.

С юбкой — игра на контрасте фактур

Майка отлично работает с юбками, особенно если они более сложные по текстуре или крою.

«Шелк, сатин, легкий лен или даже прозрачные слои — все это создает интересное сочетание с простой хлопковой майкой. Силуэт можно варьировать: от прямых миди до летящих макси, кстати, майка удерживает образ от излишней нарядности», — говорит стилист.

С шортами и легкими брюками

Летом майка становится практически центральной вещью. С шортами — чуть более расслабленный, почти курортный вариант. С легкими брюками — уже городской, собранный, формальный. Здесь важно качество самой майки: плотный хлопок, правильная посадка, аккуратные проймы.

Слои даже в теплый сезон

Майка идеально вписывается в многослойные образы, даже летом. Поверх — тонкая рубашка, льняной жилет, легкий кардиган или прозрачный топ. Кстати, не забываем и про вязаное крючком кружево, мастхэв нынешнего сезона. Слои можно носить открытыми, небрежно наброшенными — такой прием добавляет глубину и делает образ более продуманным.