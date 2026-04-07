Экс-главред Vogue Анна Винтур и актриса Мэрил Стрип снялись для глянца

Экс-главред Vogue Анна Винтур и актриса Мэрил Стрип снялись для обложки глянца. Об этом сообщается на официальном сайте.

76-летние Мэрил Стрип и Анна Винтур позировали в объективе известного фэшн-фотографа Энни Лейбовиц в образах Prada. На других кадрах они позировали в автомобиле, сидя на заднем сиденье.

В сиквеле комедийной драмы «Дьявол носит Prada 2» планируется, что Энди Сакс — больше не ассистентка главного редактора издания Runway Миранды Пристли, к роли которой вернется Мэрил Стрип. И хотя полностью сюжет картины неизвестен, ожидается, что в фильме пойдет речь об отчаянной попытке Миранды удержать власть в своих руках после потери популярности печатных изданий.

Киностудия также сообщила, что к своей роли из первой части также вернется Эмили Блант, чей персонаж теперь работает руководителем в группе компаний класса люкс и зарабатывает на рекламе, в которой Пристли отчаянно нуждается.