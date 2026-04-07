Ведущий «Модного приговора» объяснил, как нужно носить сумки

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как носить сумки в 2026 году. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Ловите самый модный способ носить свою сумку! Не в руке, не на плече, не подмышкой, а на локте!» — написал Рогов.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

На прошлой неделе Александр Рогов рассказал, что фартуки являются трендовым аксессуаром весны и лета. Эксперт предложил носить их сейчас поверх курток, тренчей и джемперов. По его словам, когда станет теплее, фартук можно будет сочетать с рубашками, платьями и юбками.