Стилист назвал главные тренды возрастной моды

Стилист Влад Лисовец назвал главные тренды возрастной моды. Об этом он написал в своем блоге.

«Самый актуальный тренд сегодня и он потрясающе подходит абсолютно каждой, как для работы, так и для своего личного времени. Еще одним бонусом служит мода на небольшой каблук, а это всегда удобно в повседневной жизни. Главное правило не бояться показаться шире/больше. Да, мода на узкие сегодня присутствует, но что то мне подсказывает, что в узких вы ходите гораздо чаще — меняем картинку. Не бойтесь вельвета, белых брюк. Благодаря обуви, широкой линии плеч — вы вытяните силуэт и не будете казаться крупной», — написал Лисовец.

Он также добавил, что блузки стоит также брать пошире и на выпуск.

«Особая любовь, я об этом тоже говорил, — джинсовые рубашки (да и куртки). Они очень сильно освежают цвет лица в любом возрасте: и в 16, и в 85! Если не джинсовые, обратите внимание на рубашки в полоску, актуальный принт! Частая проблема — это монохромные образы, но не потому что это так задумано, а просто чтобы не привлекать внимание. Начинайте потихоньку добавлять цвет: свитер, шарфик, выглядывающие манжеты у рубашки», — объяснил эксперт.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.