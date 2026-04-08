Кайли Дженнер снялась в халате на голое тело

Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась для рекламы своего нового бренда. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер позировала в белоснежном халате, надетом на голое тело. Волосы ей распустили и сделали легкий макияж. Бизнесвумен показала свой новый продукт — электролиты с коллагеном для здоровой и сияющей кожи.

На днях Кайли Дженнер стала лицом нового выпуска журнала Puss Puss Magazine. Звезда реалити-шоу позировала с розовыми волосами и макияжем с угольно-черными стрелками. Укладку дополнил головной убор с перьями и мехом. Бизнесвумен была одета в «голое» платье без нижнего белья. На других кадрах она позировала топлес, а также в бежевом тренче, кружевном топе и блузе. Фотографом выступила Кэт Ирлин.

До этого Кайли Дженнер показала кадры, сделанные во время ее отдыха в тропиках. Бизнесвумен позировала в мокром черном лифе бикини и стрингах. Звезда реалити-шоу также надела золотую цепочку на талию, массивные браслеты и ожерелья. Модель предстала с распущенными волосами и без косметики на берегу океана.