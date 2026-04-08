Трихолог назвал пять лучших процедур для восстановления волос

Если волосы выпадают, тускнеют, секутся и не растут — домашние маски и шампуни уже не спасут. В ход идут клинические процедуры. Но какие из них действительно эффективны, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог клиники «Доктор волос» Моника Абакелия.

Эксперт отмечает: подход к решению проблем с волосами должен быть дифференцированным — разным людям подходят разные процедуры. Тем не менее она выделила пять наиболее востребованных методов.

Мезотерапия — внутрикожные инъекции коктейлей из витаминов, минералов и микроэлементов. Процедура улучшает микроциркуляцию, укрепляет волосяные фолликулы и стимулирует рост волос. Курс обычно составляет 6–10 сеансов. Плазмотерапия (PRP-терапия) — инъекции собственной плазмы пациента, богатой тромбоцитами. Процедура запускает процессы регенерации и роста волос за счёт факторов роста. Эффективна даже при андрогенетической алопеции. Озонотерапия — основана на использовании озона и кислорода. Улучшает кровообращение в коже головы, стимулирует обмен веществ и питает волосяные фолликулы. Помогает при выпадении, ломкости и медленном росте волос. Лазерная терапия — стимуляция волосяных фолликулов с помощью низкоинтенсивного лазера. Улучшает микроциркуляцию, увеличивает поступление кислорода и питательных веществ. Газожидкостный пилинг — бесконтактное очищение и массаж кожи головы с помощью сжатого газа и лечебного раствора. Устраняет перхоть, улучшает кровообращение и помогает препаратам глубже проникать к корням волос.

При этом врач подчёркивает, что этот список — лишь самые часто применяемые процедуры, но они не отменяют необходимости выявлять и устранять причины выпадения волос. Нельзя просто прийти в клинику и потребовать сделать определённые манипуляции — сначала необходима консультация специалиста, который предложит схему терапии исходя из индивидуальных проблем.

Что касается домашнего ухода, его эффективность ограничена. Шампуни, маски и витамины хороши в определённых пределах, но при серьёзных проблемах нужно обращаться к трихологу.