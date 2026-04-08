Голливудская актриса Сидни Суини показала фигуру в мини-платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Сидни Суини посетила премьеру третьего сезона сериала «Эйфория», в котором исполнила одну из главных ролей. Актриса выбрала для закрытого светского мероприятия белое облегающее мини-платье с накидкой, украшенное бантом. Знаменитость дополнила образ серебристыми туфлями на каблуках, браслетом, кольцами и серьгами. Артистке сделали легкие локоны и макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Среди гостей премьеры также были Зендая, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Алекса Деми и другие звезды.

На прошлой неделе Сидни Суини опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в белом кружевном бюстгальтере, который дополнила голубой объемной рубашкой, «семейными» трусами и джинсами. Актриса также надела золотое кольцо. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками.

До этого стало известно, что голливудская актриса, звезда фильма «Головокружение» Альфреда Хичкока Ким Новак не хочет, чтобы ее играла Сидни Суини. В этом 93-летняя артистка призналась в беседе с The Times of London. Звезда сомневается, что Суини сможет убедительно воплотить ее образ в байопике «Скандал», и переживает, что молодая актриса опошлит роман с джазовым музыкантом Сэмми Дэвисом-младшим, сделав отношения слишком «сексуальными».