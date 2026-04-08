Шэрон Стоун вышла в свет в жакете и рубашке с декольте

Голливудская актриса Шэрон Стоун появилась на публике в рубашке с декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

68-летняя Шэрон Стоун посетила церемонию вручения премии Fashion Trust US Awards, которая прошла 7 апреля в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на мероприятии в клетчатой рубашке с декольте, широких брюках, белом жакете с золотыми пуговицами и туфлях. Артистка добавила к наряду серьги, колье и кожаную сумку. Знаменитость появилась на публике с уложенными назад волосами и макияжем в розовых тонах.

Среди гостей мероприятия также были Памела Андерсон, Оливия Уайлд, Джулия Фокс, Джеймс Франко и Изабель Пакзад и другие звезды.

2 апреля Шэрон Стоун стала гостьей студии SiriusXM в Нью-Йорке. Актриса позировала перед камерой с уложенными волосами и макияжем с розовыми тенями, черной тушью и помадой. Интернет-пользователи обратили внимание на лицо артистки и заметили, что оно сильно изменилось. По мнению некоторых фанатов, знаменитость сделала подтяжку.

До этого Шэрон Стоун появилась на премьере фильма «Блеф», которая состоялась в Голливуде. Актриса пришла на мероприятие в коричневой блузе с глубоким декольте, черном брючном костюме и зеленых туфлях на каблуках.