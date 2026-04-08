Что такое Frugal Chic и почему этот тренд отражает нынешнюю реальность

В TikTok часто встречаются ролики Мии МакГрат. Она снимает их в простой комнате и показывает жизнь без лишних трат. В кадре видны блокнот с бюджетом, винтажные находки и базовые процедуры ухода. Под каждым видео повторяется тег frugal chic. Этот челлендж быстро стал популярным и превратился в движение, о котором говорят даже глянцевые издания.

На первый взгляд кажется, что это очередная эстетика из соцсетей, но за ней скрывается куда более сложная история. Молодое поколение столкнулось сразу с несколькими проблемами. Деньги стали цениться сильнее из-за инфляции и нестабильности. Параллельно усилилась тревога за экологию. И ко всему добавилось ощущение, что жизнь в целом вышла из-под контроля. В такой ситуации экономия перестала быть скучной необходимостью. Ее превратили в стиль жизни, который еще и выглядит красиво.

Теперь важно не просто тратить меньше, а делать это осознанно. Люди выбирают вещи, которые прослужат долго, сокращают спонтанные покупки и ищут бесплатные удовольствия. При этом сам процесс экономии подают как часть личного бренда. Это помогает почувствовать контроль и хоть какую-то стабильность.

Но если копнуть глубже, тренд не такой уж идеальный. Он не отменяет потребление, а просто меняет его форму. Вместо большого количества дешевых вещей предлагают покупать «правильные» базовые предметы. В итоге список обязательных покупок все равно существует, просто теперь он выглядит более сдержанно. Речь идет о кашемире, качественной коже и минималистичных украшениях. Такой набор доступен не всем, поэтому экономия неожиданно становится чем-то вроде привилегии.

Есть и другой момент. Хотя идея строится вокруг индивидуальности, соцсети быстро превращают ее в шаблон. Ленты заполняются одинаковыми образами: нейтральные цвета, простые силуэты, одни и те же аксессуары. В итоге желание выделиться приводит к новой форме унификации.

Отдельная история — монетизация. Любой популярный тренд рано или поздно начинает приносить деньги. Так произошло и здесь. Личный опыт превращается в продукт: платные подписки, сотрудничество с брендами, рекомендации «правильных» покупок. В какой-то момент философия начинает работать на продажи, а не наоборот. Даже бренды, которые раньше продвигали быстрый шопинг, теперь говорят про осознанность и выпускают капсульные коллекции.

Интересно, что все это вписывается в старую экономическую логику. В периоды нестабильности стиль становится более сдержанным и практичным. Сейчас мы видим примерно то же самое. Люди выбирают простоту, потому что она дает ощущение безопасности.

Frugal chic — это способ снизить тревогу и навести порядок в хаосе, но парадокс в том, что, стремясь освободиться от потребительской культуры, он создает новые правила. Вопрос остается открытым: можно ли вырваться из этой системы или мы лишь меняем одну форму зависимости на другую?