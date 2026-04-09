Певицу Алсу сфотографировали в облегающем платье с корсетом

Певица Алсу стала гостьей премии Жара Music Awards в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Газета.Ru».

© РИА Новости

42-летняя Алсу позировала перед камерами в красном облегающем платье с корсетом и баской. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж с красной помадой.

Знаменитость недавно показала, как изменилась за 30 лет. Артистка опубликовала в соцсетях фотоколлаж, чтобы опровергнуть слухи о многочисленных пластических операциях. Алсу отмечала, что нормально относится к пластической хирургии и в будущем, скорее всего, тоже прибегнет к такому вмешательству.

В августе 2024 года Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара была в браке 18 лет, в отношениях родились двое дочерей и сын. В апреле 2025-го экс-супруги заключили мировое соглашение.

Адвокат Абрамова Александр Добровинский говорил, что пара делила имущество на сумму больше 10 млрд рублей, включающее в себя квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места, доли в фирмах.