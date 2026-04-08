Косметолог объяснил, как можно испортить себе лицо

Перед тем, как делать косметологические процедуры по советам из соцсетей, нужно учитывать собственные показания и противопоказания. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог и ведущий специалист клиники красоты «Бьюти Лаунж» Людмила Зуева.

«Главная опасность подобных самоназначений кроется в иллюзии контроля. Когда человек приходит с готовым решением и уверен, что для достижения желаемого результата ему нужны конкретные препараты или методики, он ориентируется на чужой результат и не учитывает собственные показания и противопоказания. Он не видит всей картины: были ли у той звезды курсы биоревитализации до филлеров, аппаратная подготовка, работа с качеством кожи», — заявила эксперт.

По ее словам, когда врач начинает объяснять, что процедура либо не подходит пациенту вовсе, либо возможна только после подготовки, включается один из двух сценариев.

«Первый — пациент слышит, задает вопросы и соглашается на поэтапный план. Второй — он отправляется искать специалиста, который готов выполнить «любой каприз за деньги», даже если тот заведомо знает, что результат будет нестабильным или вовсе откровенно неудачным», — объяснила Зуева.

Врач заявила, что самоназначение в косметологии — это про риск. Она предупредила, что вместо ожидаемого вау-эффекта можно получить совсем другой итог: от разочарования в зеркале до затяжной реабилитации и ухудшения качества кожи.

Зуева обратила внимание, что бывает сложнее, когда пациент приходит уже после экспериментов.

«Тогда у нового врача начинается почти что детективная работа: нужно выяснить, что и в каком объеме вводилось, оценить состояние тканей, иногда назначить УЗИ, чтобы понять, где и сколько препарата находится», — заявила медик.

По ее словам, чаще всего косметологи сталкиваются с последствиями неудачной гиперкоррекции филлерами или агрессивных аппаратных процедур без подготовки. Ткани получают серьезную травматизацию, организм не успевает адаптироваться, реабилитация затягивается. Как объяснила врач, в итоге человек не только не видит желаемого результата, но и разочаровывается в методе в целом.

Зуева рассказала, что также многие подвержены когнитивной ошибке: если возраст совпадает, образ жизни примерно одинаковый и бюджет позволяет одно и то же, значит, и результат будет идентичным. Однако, как отметила эксперт, это не так.

«Глядя на фото в журнале, мы не можем объективно оценить состояние здоровья человека, скрытые дефициты, уровень стресса, гормональный фон — именно поэтому у двух «почти одинаковых» людей одна и та же процедура может дать диаметрально противоположный эффект. Мы все очень разные. И именно поэтому универсальных решений в косметологии не существует — работает только персонализированный подход. Ни один ответственный специалист не будет рисковать ради «картинки», — заявила косметолог.

Врач подчеркнула, что огромную роль играет первичная консультация со специалистом. Зуева отметила, что пациент должен записаться на полноценный прием и разработку стратегии, которая включает несколько важных этапов.

«Необходим подробный анамнез. Косметолог должен поинтересоваться у пациента, какие процедуры он делал в последний год и за последние несколько лет. Были ли филлеры, ботулинотерапия, аппаратные методики? Некоторые препараты требуют паузы перед другими вмешательствами, а иногда определенные комбинации просто недопустимы. Без этой информации невозможно выстроить безопасный план», — объяснила эксперт.

По ее словам, хороший косметолог также должен учитывать особенности здоровья своих пациентов. Врач заявила, что анемия, дефицит белка, нехватка микроэлементов — все это напрямую влияет на результат.

«При дефицитах может сокращаться длительность эффекта ботулинотерапии, хуже работать коллагенстимуляторы, повышаться риск посттравматической пигментации. Иногда врач может порекомендовать пройти чек-ап, чтобы подстраховаться и спрогнозировать результат», — поделилась Зуева.

Отдельно эксперт выделила проверку на возможные аллергические реакции.

«Многие препараты содержат компоненты, с которыми пациент еще не сталкивался и может даже не подозревать, что чувствителен к одному из ингредиентов. Если заранее не прояснить этот момент, можно столкнуться с неприятными осложнениями», — предупредила косметолог.

Она объяснила, что на консультации врач изучает кожу, анатомию, мимику, плотность тканей, особенности старения человека, а пациент понимает подход и философию работы.

Зуева также рассказала, что важным этапом в эстетической медицине является второе мнение.

«Врачи-косметологи тоже рекомендуют своих коллег и собирают консилиумы — все, чтобы пациент получил максимальный результат с минимальными рисками. Косметология остается медицинской специальностью, а в медицине давно действует правило: одна голова хорошо, а две — точнее», — отметила эксперт.

Косметолог заявила, что дополнительная консультация — полезный акт, если случай нестандартный, если уже пройдено несколько этапов и хочется усилить результат или найти более тонкое решение. По ее словам, в сфере косметологии есть врачи, которые глубоко специализируются на отдельных методиках, препаратах и сложных клинических случаях.

«Хороший результат часто выходит за рамки одного кабинета. Эндокринолог, гинеколог, врач превентивной медицины — их мнение может быть критически важным. Коррекция дефицитов, работа с гормональным фоном, восстановление общего здоровья напрямую влияют на качество кожи и стойкость эффекта. Красота — это система, а не отдельная процедура», — заявила врач.

Эксперт также объяснила, как понять, что пациента действительно услышали, а не предложили «стандартный пакет».

«Если открыть любой профессиональный протокол, он будет включать инъекционные и аппаратные методики. И те, и другие делятся на стимуляцию — когда мы даем тканям ресурс, и на методы, где ткани работают в ответ на контролируемое воздействие. Базовые принципы похожи у всех, но дальше начинается индивидуализация. В зависимости от запроса, анатомии, плотности тканей, темпа старения, состояния здоровья, времени, которое вы готовы потратить на курс, и бюджета — комбинации будут разными. Где-то упор сделают на мягкую поэтапную стимуляцию, где-то — на лифтинговые методики, где-то — на восстановление качества кожи перед более серьезными вмешательствами», — заявила Зуева.

Косметолог подчеркнула, что универсального протокола «для всех» не существует. Она рассказала, что есть усредненные схемы, которые врач адаптирует под конкретного человека.