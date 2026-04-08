Топ-5 процедур, которые действительно избавят вас от целлюлита

Солнце все активнее, долгожданный отпуск — все ближе. Возможно, вы уже планируете отпуск у самого синего моря? Представляете себя в шезлонге с коктейлем в том самом эффектном купальнике, который видели в магазине. Лишь одно портит эту идиллическую картинку: целлюлит.

И сколько бы ни говорили сейчас, что «апельсиновая корка» — это не проблема, а данность, и что с возрастом она появляется почти у всех женщин, хочется красивой, упругой кожи, соблазнительного рельефа. Реально ли хотя бы приблизиться к мечте с помощью популярных салонных процедур — мы попытались разобраться вместе с нашими экспертами-косметологами.

Что такое целлюлит и откуда он берется

Представьте кожу как тонкий эластичный чехол, под которым лежит слой жира, похожий на мягкую подушку. Этот жир разделен тонкими «перегородками» из соединительной ткани — как ячейки в матрасе. Целлюлит появляется, когда жировые клетки увеличиваются в объеме, начинают давить вверх на кожу, а жесткие перегородки тянут ее вниз. В итоге поверхность становится неровной: появляются бугорки, ямки и характерная бугристость.

Это не болезнь, а структурная особенность подкожно-жировой клетчатки, который встречается у 80-90% женщин.

«Основные причины появления целлюлита — это нарушение гормонального фона, неправильный обмен веществ и малоподвижный образ жизни. Вообще целлюлит — это физиологическая норма для женщины репродуктивного возраста, поэтому полностью от него избавиться нельзя, но можно сократить видимые проявления на 90% процентов и сделать кожу упругой и гладкой», — считает Юлия Стародубцева, мастер массажа Cosmes Clinic.

Почему кремы и обертывания часто разочаровывают?

Да, мы «покупаемся» на яркую рекламу, приобретая очередной тюбик антицеллюлитного крема. Но кроме приятной прохлады (либо жара), почти ничего и не замечаем. Домашняя косметика с кофеином или водорослями может слегка разгладить кожу, но проникает всего на пару миллиметров.

Салонные процедуры действуют гораздо глубже: разгоняют застой лимфы, разбивают фиброзные перегородки, стимулируют выработку коллагена и буквально «выталкивают» лишнюю жидкость и токсины.

«В современной косметологии нет одной "волшебной процедуры". Работает сочетание подходов: ручные массажи, инъекционные процедуры, уходы, направленные на улучшение качества кожи (обертывания, пилинги) и аппаратные методики. Все они способствуют улучшению микроциркуляции, снижению застоя жидкости, уплотнению кожи и повышение ее качества», — говорит Марина Леднева, специалист по аппаратным методикам салона красоты CHICA.

Топ 5 салонных процедур, которые борются с целлюлитом

1.RSL-скульптурирование

72 вращающиеся силиконовые сферы и мощный красный LED-свет — вот секрет этой запатентованной российской технологии. Сферы создают глубокую виброкомпрессию: приподнимают кожу, улучшают кровоток, разминают жировые отложения и снимают мышечные зажимы. Красный свет проникает на 4-5 мм, ускоряет обмен веществ, запускает неоколлагенез и борется с воспалением.

«Аппарат работает со всем телом, и в процессе процедуры мы можем сделать акцент на зону ягодиц и бедер. Процедура RSL-скульптурирование направлена на коррекцию объемов, на стимуляцию образования коллагена и качество кожи», — поясняет Марина Леднева.

Что вы почувствуете: уже после первой процедуры — приятную легкость в ногах, уменьшение отеков, кожа станет более гладкой. Для выраженного эффекта рекомендуется курс 6-12 сеансов.

2. LPG-массаж (эндермология)

Вакуумно-роликовый массаж, который захватывает и интенсивно разминает складку кожи. Он мощно запускает лимфодренаж, стимулирует липолиз и активирует фибробласты.

«Лимфодренажные массажи (в том числе и ручной) показаны при отечном типе целлюлита, тяжести в ногах, сидячей работе, так как хорошо помогают вывести жидкость», — говорит Юлия Стародубцева.

«Считаю, что "домашние способы" борьбы с целлюлитом помогают сохранить эффект после курса аппаратного массажа. Кардио, сбалансированное питание, контрастный душ и скрабирование — отлично помогают поддерживать результат», — рекомендует Анастасия Аверьянова, специалист по массажу студии LONO.

Что вы увидите: уменьшение «галифе», отеков и проявлений целлюлита. Кожа подтягивается, силуэт становится более четким. Ощущения — как интенсивный, но приятный спорт-массаж.

3. RF-лифтинг

Радиочастотная энергия прогревает глубокие слои дермы, вызывая мгновенное сокращение коллагеновых волокон и долгосрочное обновление кожи. Современные аппараты часто сочетают RF с вакуумом или инфракрасным светом.

Что дает: кожа становится заметно плотнее, «апельсиновая корка» сглаживается, дряблость уходит. После 45+ это настоящий anti-age бонус для тела. Курс — 6-8 сеансов.

4. Ультразвуковая кавитация и лимфодренаж

Ультразвук создает микропузырьки, которые «взрывают» жировые клетки изнутри, превращая жир в жидкость, которую потом выводит лимфа. Дает хороший результат в сочетании с другими аппаратными методиками.

Что вы увидите: заметное уменьшение объемов в проблемных зонах и сокращение целлюлита. Курс — 6-10 процедур.

5. Инъекционная мезотерапия / липолитики

Коктейли с липолитиками, кофеином и пептидами вводятся прямо в «проблемные» зоны. Карбокситерапия (инъекции CO₂) усиливает кровоснабжение и оксигенацию тканей.

Что дает: точечное разрушение жировых клеток и улучшение текстуры кожи. Отлично дополняет аппаратные методы. Легкая реабилитация (возможны небольшие синячки), курс — 5-10 сеансов.

Как комбинировать и какого эффекта ждать?

Лучшие протоколы начинаются с лимфодренажа (RSL или LPG), затем идут жиросжигающие и уплотняющие этапы (кавитация и RF). Обязательно добавьте домашний ритуал: сухой массаж щеткой, контрастный душ, антицеллюлитные средства с ретинолом или кофеином, 2-2,5 литра воды в день и минимум сахара/соли.

«Качество кожи — это всегда совокупность многих факторов: образ жизни, питание, эмоциональное состояние, возраст. Большинство людей возлагают большие ожидания на салонные процедуры, однако, не стоит забывать, что без изменений в других сферах эффект будет слабым. Если убрать стресс, добавить здоровое питание, спорт, аппаратные методики, то и результат будет «на лицо» — отмечает Анастасия Аверьянова.

Ни одна процедура не сотрет целлюлит навсегда. Но существенно сгладить его проявления, разгладить кожу, сделать ее более плотной, гладкой — при комплексном подходе реально. Главное — выбрать умный, приятный уход, который дарит энергию и гармонию.