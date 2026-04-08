Какая верхняя одежда в моде этой весной

В тренде — баланс: структура образа, легкость слоев, утилитарность. Ну и чуть эстетской небрежности — вишенкой на торте. В наших широтах даже летом верхняя одежда вполне пригодится, но нужно учитывать актуальные тренды, чтобы выглядеть стильно.

И в офис, и на прогулку по городу, на встречу с подругами или мужчиной мечты — всюду пригодится легкая, но удобная куртка. Или жакет. Или... Стилист Маша Ведерникова перечислила ключевые модели, как и с чем их носить.

Укороченный жакет — работает на пропорции

Кроп-жакеты — один из главных трендов сезона: дизайнеры активно играют с укороченной длиной и четкой линией плеч.

«Лучше всего они смотрятся с высокими брюками, джинсами или юбками миди. Такой контраст вытягивает силуэт и делает образ собранным. Можно добавить простую майку или кокетливый топ — и получится идеальный баланс между строгостью и легкостью», — утверждает эксперт.

Спортивная ветровка — но не для спорта

Ветровки и жакеты для треккинга нынче очень актуальны, но теперь их носят не с кроссовками и лосинами, а с чем-то более элегантным и интересным. Это уже не спорт в чистом виде, а интеллектуальный спорт-шик. Носим такие вещи с юбками, платьями, классическими брюками, контраст в данном случае — главный прием: чем более несовместимые вещи, тем современнее выглядит образ.

Легкий тренч (и его укороченная версия)

Тренч — это вечная классика, но год от года появляются новые вариации. В этом году он продолжает быть легким и укороченным.

«Лучше всего он рифмуется с широкими брюками, джинсами или минималистичными платьями, они помогают успешно создать ощущение продуманного, но не перегруженного образа. Тренч здесь явно главный, поэтому остальные вещи стоит подстраивать под него, а не наоборот», — объясняет стилист.

Жакет с мягкой линией плеч

Строгие жакеты слегка трансформировались этой весной: плечи стали мягче, хотя они и остаются подчеркнуто широкими, а силуэт выглядит длиннее и расслабленнее. Такие жакеты идеально смотрятся с вездесущими джинсами, шелковыми юбками, даже с шортами. Кстати, такой жакет можно надеть вместо рубашки на голое тело или поверх майки — он работает как самостоятельная вещь.

Утилитарные куртки

Куртка рабочего, вещи в стилистике сафари, легкие косухи байкера — словом, все, что раньше было про функциональность, теперь про стиль. Отличительные черты: карманы, плотный хлопок или тонкая кожа, простая форма. Носить их будем вообще с чем угодно — от платьев, включая варианты комбинации или легкие романтические модели, до денима, но тут нужно быть осторожнее, чтобы не сделать образ слишком брутальным, это смотрится скучновато.