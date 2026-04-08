Звезду «Эйфории» не узнали на премьере третьего сезона сериала

Фанаты не узнали американскую актрису и певицу Алексу Деми на премьере третьего сезона сериала «Эйфория». Комментарии появились в соцсети X.

35-летняя телезвезда посетила мероприятие в облегающем платье без бретелей, которое было оформлено серебристыми и черными полосами. При этом ее образ дополнили колье, серебряные серьги, прическа с легкими волнами и макияж, выполненный в нюдовых тонах.

Пользователи сети удивились изменившейся внешности знаменитости. «Мы потеряли еще одну красотку из-за ботокса и "Оземпика"», «Новый голливудский стандарт красоты невероятно пугает», «Она так сильно похудела», «Стало меньше макияжа, и вес немного сбросила. Она все такая же потрясающая», «Мне кажется, сейчас она стала выглядеть намного лучше», «Она отлично смотрится без макияжа», — обсуждали юзеры.

В июне прошлого года поклонники заподозрили коллегу Деми, актрису Барби Феррейру в употреблении препарата для лечения диабета «Оземпик» — последнее время он используется многими знаменитостями для похудения. Тогда предметом обсуждения стало фото знаменитости, на котором она продемонстрировала фигуру в кружевном бюстгальтере и облегающем платье.