Собираем идеальную офисную капсулу на весну

Вы открываете шкаф, полный вещей, и через 15 минут надеваете то же самое, что и вчера. Знакомо? Внутри вороха одежды легко потеряться, особенно когда на часах 8:00, а через час нужно быть на работе. Проблема не в количестве вещей, а в том, что они не дружат друг с другом. Какое тут может быть решение? Капсульный гардероб!

Это минимум предметов одежды, максимум комбинаций и ноль утренних метаний. Весной, когда погода меняется каждый час, а офисный дресс-код никто не отменял, грамотно собранная капсула становится спасением. Рассказываем, из чего она состоит и как заставить ограниченный набор вещей работать на вас.

Что такое капсула и почему она работает

Капсульный гардероб — это небольшое количество взаимозаменяемых вещей, которые сочетаются друг с другом в любых комбинациях. Ключевое слово — взаимозаменяемость. Если юбка подходит только к одной конкретной блузке, этой юбке не место в капсуле. Каждая вещь должна дружить минимум с тремя другими.

Для офиса достаточно 15-20 предметов на сезон, включая обувь и аксессуары. Звучит негусто, но из этого набора вы соберете десятки разных образов. Утром вам не нужно думать, с чем надеть брюки. Ответ прост: с любой рубашкой, любым жакетом и любой парой обуви из капсулы. Время сборов сокращается с 20 минут до 5.

Цветовая палитра: скучно — это хорошо

Основа офисной капсулы — нейтральные цвета. Черный, белый, молочный, бежевый, серый, темно-синий, коричневый. Они не конфликтуют друг с другом, их легко комбинировать между собой, они не надоедают через месяц. Может и хочется добавить чего-нибудь яркого, но там, где есть дресс-код часто это сделать просто невозможно. Поэтому работаем с тем, что есть.

Акценты добавляются через 1-2 цветные вещи или аксессуары. Бордовый свитер, изумрудная блуза, шарф в горошек — что-то одно, что выделяется на нейтральном фоне. Принты тоже допустимы, но с условием: клетка, полоска, геометрический узор или классическая гусиная лапка. Цветочки, анималистика и абстракция — для выходных, не для офиса.

Низ: с чего начинается капсула

Брюки классического кроя. Это основа основ. Прямые или зауженные, со стрелками или без, но обязательно из плотной ткани, которая держит форму и не мнется. Черные и темно-синие — самые универсальные варианты. Если хочется разнообразия, добавьте пару в сером или бежевом оттенке. Главное: брюки должны сидеть идеально. Мешковатая попа и перетянутый пояс убивают любой образ.

Юбка. Забудьте миф, что в офисе можно носить только карандаш. Да, классический фасон работает безотказно, особенно в классических оттенках. Но весной присмотритесь к юбке А-силуэта длины миди или прямой модели из плотного джерси. Они не сковывают движения, выглядят свежо и сочетаются с теми же верхами, что и брюки. Длина — до колена или чуть ниже. Мини в офисе неуместно, даже если у вас идеальные ноги.

Джинсы. Если дресс-код позволяет, добавьте одну пару. Только не голубые с потертостями и не рваные. Темно-синие, черные или серые, прямого или широкого кроя, из плотного денима без декора. Они сработают для разнообразия. С жакетом и лоферами джинсы выглядят вполне по офисному.

Верх: от рубашки до водолазки

Белая рубашка. Классика, которую нельзя заменить ничем другим. Хлопок или качественная смесовая ткань, которая не превращается в мятый комок к середине дня. Крой свободный или оверсайз — обтягивающие модели сегодня не в тренде. Белая рубашка сочетается с брюками, юбкой, джинсами, под жакетом и без него, заправленная и навыпуск.

Водолазка или тонкий джемпер. Для прохладного утра или офиса с кондиционерами, которые работают на охлаждение даже весной. Черный, серый или бежевый — базовые цвета. Водолазка хороша под жакет или кардиган, а джемпер можно носить и как самостоятельный верх, если он не слишком толстый.

Блузка нейтрального оттенка. Бежевая, пудровая, светло-голубая. Мягче и женственнее рубашки, но не менее универсальна. Выбирайте модели без сложных драпировок и огромных бантов. Простой воротник, спокойный крой. Блузка спасет, когда белая рубашка уже надоела, а офисный дресс-код начальник так и не хочет отменять.

Футболка или топ без рисунка. Белый, черный или цветной, но спокойного оттенка. Для многослойных образов: под жакет, под кардиган, под блейзер. Футболка делает образ менее формальным, но в сочетании с классическими брюками и лоферами остается вполне офисной.

Верхний слой: то, что превращает кэжуал в деловой

Жакет классического кроя. Черный, темно-синий или серый. Приталенный или прямой, но обязательно хорошо сидящий по плечам. Жакет мгновенно превращает футболку и джинсы в офисный образ. Он же делает платье деловым и добавляет структуры блузке. Выбирайте из плотной ткани, которая держит форму.

Кардиган. Подойдет для менее формальных дней или когда хочется уюта. Удлиненный, нейтрального цвета, из тонкого трикотажа. Носите с брюками, юбкой, поверх платья. Кардиган не заменяет полноценный жакет, но расширяет возможности капсулы.

Платье в капсуле: быть или не быть

Платье — не обязательный, но желательный элемент. Оно экономит время: надел одно изделие и образ готов. Для офиса подходят платье-футляр, платье А-силуэта, платье-рубашка или двубортное платье-пиджак. Длина лучше всего подойдет миди. Платье носится само по себе или с жакетом сверху. Если хочется принтованное платье, выбирайте полоску, клетку или мелкий геометрический узор. Тонкая ткань, рюши и оборки оставьте для выходных, в офисе они смотрятся легкомысленно.

Обувь: комфорт и статус

Лодочки на среднем каблуке. Черные или бежевые, закрытые, из качественной кожи. Каблук 5-7 сантиметров — оптимальная высота для рабочего дня. Лодочки отлично смотрятся с брюками, юбкой, платьем, джинсами.

Лоферы или балетки. Для дней, когда не хочется ходить на каблуках. Лоферы на плоской подошве — мастхэв современного офисного гардероба. Они выглядят стильно, но не формально, с ними можно проходить весь день без усталости. Балетки — альтернатива для тех, кому лоферы кажутся слишком грубыми.

Аксессуары: последний штрих