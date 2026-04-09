Юлия Савичева вышла на публику в прозрачном мини-платье

Певица Юлия Савичева стала гостьей премии Жара Music Awards в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Газета.Ru».

Юлия Савичева предпочла для выхода «голое» мини-платье и черный кожаный тренч. Образ дополнили кружевные колготки и высокие сапоги на платформе. Певице также сделали мокрую укладку и макияж с угольно-черной подводкой.

Знаменитость с 2014 года замужем за композитором Александром Аршиновым. Савичева отмечала, что уже в первую встречу в 2003 году решила связать жизнь с этим человеком. По словам артистки, у нее тогда не было сомнений в выборе партнера.

Певица не скрывает, что полгода жила отдельно от супруга. По словам Юлии, в тот момент они оба увлеклись работой и перестали чувствовать друг друга. Первым на примирение пошел Аршинов, музыкант приехал к Савичевой и попросил вернуться. Исполнительница подчеркивала, что они воссоединились благодаря мудрости мужа, который с пониманием отнесся к ее поступку. Савичева позже назвала свое поведение глупым и эмоциональным и призналась, что много раз о нем пожалела.

У супругов есть семилетняя дочь. Анна живет в Португалии со своими бабушкой и дедом. Девочка родилась здесь, и родственники мужа певицы согласились заниматься воспитанием внучки, оставшись с ней в стране.