Анна Седокова появилась на премии в облегающем платье со шнуровкой

Певица Анна Седокова стала гостьей премии Жара Music Awards в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Газета.Ru».

Анна Седокова предпочла для выхода облегающее атласное платье со шнуровкой, чокером и глубоким декольте. Волосы ей собрали в низкий пучок и выпустили передние пряди, а также сделали вечерний макияж со стрелками.

Знаменитость всю жизнь следит за фигурой. Певица отмечала в интервью, что ее идеальный вес — 58-60 кг, и к нему она постоянно стремится. Седокова старается посещать тренажерный зал, соблюдать диету, пить много воды и не употреблять алкоголь. Однако звезда подчеркивала, что если бы не общественное мнение, ей жилось бы гораздо комфортнее в своем теле.

У артистки трое детей. Дочь Алину она родила от футболиста Валентина Белькевича, с которым развелась в 2006 году. В 2011 году у певицы появилась девочка Моника от бизнесмена Максима Чернявского. Она живет со своим отцом в США. А в 2017 году Седокова родила сына Гектора от предпринимателя Артема Комарова, с которым рассталась вскоре после этого события. По словам исполнительницы, она буквально «сбежала из-под венца» и ни разу не пожалела о своем решении.