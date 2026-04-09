Юлия Барановская вышла на публику в платье с перьями

Ведущая Юлия Барановская появилась с сыном от Аршавина на премии Жара Music Awards в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Газета.Ru».

Юлия Барановская предпочла для выхода облегающее белое платье, которое дополнила накидкой с перьями. Волосы ведущая собрала в низкий пучок и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками и подводкой. Вместе с ней перед камерами позировал 20-летний сын Артем.

Журналистка познакомилась с Аршавиным в 2003 году, а через 10 лет они расстались. У бывшей пары трое общих детей: Артем, Яна и Арсений, — они носят фамилию отца. Спортсмен признавался, что почти семь лет не виделся с сыновьями и дочерью из-за их матери, однако Барановская опровергала эти заявления. По словам знаменитости, экс-возлюбленный просто пропал из их жизни и очень редко звонил. Но в 2019 году футболист возобновил встречи с детьми, о чем публично сообщал в соцсетях.

Ведущая шоу «Мужское / Женское» признавалась журналистам, что мечтает вновь стать матерью, но пока достойного кандидата на роль отца она не нашла, а рожать ребенка для себя и растить его одной не хочет.