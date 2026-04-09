Хирург объяснил, почему считает внешность Прилучного негармоничной

Пластический хирург Денис Агапов назвал внешность актера Павла Прилучного негармоничной из-за коррекции. Комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам эксперта, из-за возрастных изменений косметологи ввели артисту немалое количество геля на основе гиалуроновой кислоты, который формирует объемный подбородок.

«Мы видим сейчас характерные изменения тканей нижней челюсти подбородочной области, эта характерная плюшка геля, которая формирует у него подбородок, в особенности, при мимике, смотрится достаточно негармонично в определенных ракурсах», — пояснил он.

Кроме того, Агапов нейтрально оценил лицо звезды и выразил надежду, что актер найдет в будущем грамотного пластического хирурга.

«Если так посмотреть, обычное умеренно отечное лицо, не очень страшно, не очень красиво. Но надеюсь, что со временем он попадет в руки хорошего пластического хирурга, который поменяет гель на нормальный имплант и таким образом гармонизирует ему внешний вид нижней части лица», — заключил врач.

В феврале Павла Прилучного заподозрили в пластике в сети со словами «вообще на себя не похож». Фанаты предположили, что актер решился на пластику.