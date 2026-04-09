Маникюрный мастхэв весны: кремы, масла и идеи для домашнего спа-ритуала

Весной по рукам можно читать буквально все, что пришлось пережить зимой: перепады температуры, ветер, сухой воздух, спешку в уходе. Кожа становится тоньше, кутикула — капризнее, ногти — более ломкими. И именно в этот момент маникюр — это не только и не столько цвет лака, сколько полноценный уход за пальцами и ладонями.

Радует то, что для восстановления не нужны какие-то слишком уж сложные схемы — достаточно обзавестись полезными привычками — и средствами, которые помогают быстро достичь нужного результата. Косметолог Ирина Созинова рассказала, какими.

Крем для рук

С него все начинается, тут никакой оригинальности.

«Весной лучше выбирать не просто увлажняющий, а восстанавливающий крем — с керамидами, пантенолом, маслами. Наносить его важно не тогда, когда кожа уже чешется или шелушится, а после каждого контакта с водой и перед выходом на улицу. Ну и помним, что один крем дома, второй в сумке — это не избыточность, а нормальная стратегия», — объясняет эксперт.

Масло для кутикулы

Кутикула реагирует на общую сухость кожи быстрее всего — и если ее игнорировать, маникюр теряет аккуратность буквально за пару дней. Масло — самый простой способ держать ситуацию под контролем, достаточно наносить его 1-2 раза в день, мягко втирая в зону вокруг ногтя. Регулярность здесь, кстати говоря, важнее состава: даже базовое масло работает, если им действительно пользоваться.

Домашний SPA-ритуал раз в неделю

Совершенно не обязательно идти в салон, чтобы привести руки в порядок. Теплая ванночка с морской солью или травами, мягкий пилинг, маска или плотный крем под хлопковые перчатки на 20-30 минут — и кожа заметно меняется.

«Это важно не только в контексте ухода, но и просто полезно в качестве паузы: на руках полно активных точек, так что расслабление кистей влияет на состояние всего организма», — подчеркивает врач.

Мягкий уход вместо агрессивного маникюра

Весной лучше отказаться от жестких техник. Грубое обрезание кутикулы, агрессивные пилки и пересушивающие средства делают кожу еще более чувствительной — гораздо лучше работает мягкое отодвигание лишней кожи апельсиновой палочкой. Рекомендуются аккуратная форма ногтя и бережное отношение к пластине — если она ослаблена, лучше отложить пока маникюр с гелем или акрилом.