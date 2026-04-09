Раз, горох, два, горох: как носить одежду с классическим принтом в этом сезоне

Это уже не просто милый ретро-принт, который сразу придает облику романтичности и невинности разом. Он стал масштабнее и разнообразнее: от микроточек до крупных кругов, от классики в черно-белом до сложных шоколадных и кремовых оттенков.

Дизайнеры вывели его на подиумы в новых пропорциях и силуэтах, и теперь это один из главных принтов сезона весна-лето. Важно не играть в винтаж буквально, а носить горох чуть иронично. Стилист Маша Ведерникова поделилась деталями и подробностями.

Крупный горох как главный акцент

В этом сезоне горох заметно «вырос»: средние, большие и прямо-таки огромные графичные круги — главный фэшн-прием сезона.

«Носить такой акцентный принт лучше всего с максимально спокойной базой. Например, юбка или платье в крупный горох плюс минималистичные сандалии и простая сумка. Такой рисунок сам по себе уже работает как смелое украшение, и чем меньше вокруг него визуального шума, тем сильнее эффект», — объясняет эксперт.

Черно-белая классика — но в новых силуэтах

Черно-белый горох по-прежнему остается очень популярным, но теперь он смотрит на нас не с ретро-платьев, а с более строгих, современных форм: прямые юбки, костюмы, асимметрия. Понятно, что тут лучше всего подходят вещи комплиментарных оттенков и однотонной текстуры. Основная идея — сделать образ чуть интеллигентнее: принт остается игривым, а силуэт — взрослым и элегантным.

Мелкий горох — почти как текстура

Микро-горошек сейчас используют как нейтральный принт — он особо не заметен на первый взгляд (да и на второй кажется скорее текстурой), а работает на глубину образа.

«Это может быть полупрозрачная блуза, топ или даже брюки с едва заметным рисунком. Они замечательно будут смотреться с денимом, льном, базовыми вещами. Такой горох вообще легко вписывается в повседневный гардероб и не требует сложных комбинаций», — утверждает стилист.

Горох и неожиданные сочетания

Самый интересный модный прием — не играть в милую женственность со всеми этими рюшечками и летящими подолами, а сталкивать горох с чем-то противоположным. Кожа, спортивные вещи, грубая обувь, строгие жакеты — все это делает образ более актуальным. Например, это может быть платье в горох и грубые сандалии или ветровка. Или юбка в горох и спортивная куртка. Контраст — это именно то, что вытаскивает принт из ретро и делает его современным.

Комплекты и тотал лук

Еще один сильный тренд — носить горох не точечно, а сразу в комплекте: костюмы, сеты, платья с акцентом на силуэт. Тут, понятное дело, следует сочетать все с минимальными аксессуарами и чистой по цветам и линиям обувью, очень важно не дробить образ — пусть принт работает как единое стилевое и смысловое полотно.