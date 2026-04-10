11 тканевых и гидрогелевых масок на любой запрос

В мире, где на бьюти-рутину есть буквально двадцать минут, не обойтись без супергероев. Встречайте — 11 масок для лица, которые увлажнят, спрячут последствия недосыпа, избавят от отёков и просто поднимут настроение.

Набор тканевых масок с центеллой, Skin1004

Тонкие маски, которые почти не ощущаются на лице, но при этом работают. Формула пропитки разработана так, чтобы после использования лицо выглядело отдохнувшим, даже если последний раз в отпуске вы были лишь во сне. Освежают маски благодаря маслу мяты луговой и экстракту центеллы азиатской, за успокаивающий эффект отвечает экстракт цветков ромашки.

Набор успокаивающих тканевых масок с глицирризинатом, Dr. Oracle

В наборе 10 масок, чтобы под рукой всегда было SOS‑средство для любой непонятной ситуации. Сами маски — тканевые, пропитаны эссенцией с комплексом успокаивающих, смягчающих и выравнивающих тон компонентов. Например, в составе есть ниацинамид, известный своими противовоспалительными свойствами, и пантенол. Приятный бонус: маску можно использовать вместе с микротоками.

Набор тканевых масок с экстрактом лотоса, Rovectin

Маски из этого набора особенно подойдут чувствительной коже, которая находится в состоянии стресса. За счёт экстракта лотоса и хауттюйнии маски успокаивают, убирают раздражение и справляются с воспалительными процессами. Чтобы результат был комплексным, в пропитку добавили глутатион для улучшения цвета лица.

Веганская гидрогелевая маска‑эссенция с комбучей, Dr. Ceuracle

Маска с комбучей защищает кожу от фотостресса, то есть снижает её чувствительность к солнечному свету и излучению от экранов. Ещё в составе есть фермент софольянс, чья задача — контролировать активность бактерий на поверхности кожи, которые могут провоцировать развитие воспалений и лишний блеск.

Тканевая маска с мастикой, Apivita

Из мастики делают не только украшения для тортов. Ещё это ценный натуральный бьюти‑ингредиент, который добывают из фисташкового дерева. Он способен повысить эластичность кожи и дать лифтинг‑эффект.

Успокаивающая тканевая маска Cica Farm, Farm Stay

Набор для настоящих победительниц в зачёте по предмету «бьюти‑дисциплина». Внутри коробочки лежат 30 тканевых масок, рассчитанных на полноценный курс. В составе эссенции — проверенные временем и опытом ингредиенты. Здесь и привычная центелла азиатская, которая умеет успокоить раздражённую кожу, и гиалуроновая кислота, чтобы лицо всегда оставалось увлажнённым.

Тканевая маска «После читмила», Consly

Чувствуете, что с лицом что‑то не так после бурного вечера? Посмотрите в сторону этой маски для детокса. В составе есть экстракт саликорнии, который способен выровнять тон и сделать поры визуально менее заметными. А ещё классический экстракт алоэ, способствующий восстановлению. Совет: маску можно хранить в холодильнике, чтобы усилить эффект.

Смягчающая маска для лица с экстрактом картофеля, Missha

Пока общество недооценивает экстракты из «привычных» продуктов, корейская бьюти‑индустрия активно изучает их свойства. Например, эта маска с экстрактом картофеля способна осветлить пигментацию и покраснения. Тканевое лекало пропитано кремовой эссенцией, которая интенсивно увлажняет кожу и даёт противовоспалительный, успокаивающий эффект.

Биоколлагеновая маска для сияния кожи, Русская Косметика

Маска‑индикатор: после того как вы наложите две гидрогелевые половинки на лицо, продукт начнёт работать — будет видно, как маска постепенно становится прозрачной, отдавая увлажнение коже. В составе есть экстракты красных морских водорослей, центеллы азиатской и листьев китайской камелии. Они активируют синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, а ещё защищают эпидермис от внешнего воздействия.

Тканевая маска с экстрактом сакуры и лайма «Ровный тон», Avon

Весенняя по вайбу тканевая маска, помогающая добиться ровного тона лица. В пропитке есть сакура и лайм, именно они работают над глубоким очищением и последующим увлажнением кожи. Эссенции так много, что хватит для нанесения на шею, зону декольте и руки.

Набор тканевых масок «Суперлифтинг», Lifecode

Если вокруг глаз и рта образовались мелкие мимические морщинки, то обратите внимание на эту маску. В ней — пептид, работающий как миорелаксант. Он умеет расслаблять небольшие мышцы лица, чтобы разгладить заломы и морщины. Дополняет его увлажняющий комплекс, который восстанавливает уровень гиалуронки в коже.