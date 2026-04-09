Стилист разобрал образы Поклонской из интервью Собчак

Стилист Люси Пылаева разобрала образы Радведы (Натальи) Поклонской, которые ей предложила примерить Ксения Собчак в интервью. В беседе с «Газетой.Ru» топ-эксперт в моде отметила, что советнику генпрокурора России следует выбирать не романтичный, а более сдержанный и статусный стиль в одежде.

По мнению стилиста, первый образ интересен попыткой уйти в сложную этнически-драматичную стилизацию. Она рассказала, что украшения и головной убор создают нужное настроение, но сам комплект читается чуть менее цельно за счет большого количества деталей.

Второй образ Поклонской Пылаева считает самым удачным.

«Если говорить о трех образах Натальи Поклонской в новом интервью, то самым удачным мне кажется второй образ, где она блондинка. Именно в нем лучше всего сошлись стилизация, настроение и сама героиня. Лакированное черное мини-платье с подчеркнутой линией плеч, светлые перчатки, крупные серьги и короткий светлый парик дали очень цельный, модный и даже немного кинематографичный результат. Этот образ выглядит самым собранным, дерзким и визуально запоминающимся. В нем есть характер, и при этом он не «съедает» Наталью, а, наоборот, делает акцент на ее внешности», — поделилась Пылаева.

Что касается третьего образа, то его стилист предложила рассматривать как модный эксперимент — театральный, яркий, с сильной фактурой за счет объема волос, декора и сложного костюма. По мнению Пылаевой, одежда и аксессуары перегрузили Поклонскую.