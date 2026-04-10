Россиянам откроют безвизовый въезд еще в одну жаркую страну

Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией было подписано еще 1 декабря 2025 года в Эр-Рияде. Однако документ вступит в силу лишь спустя полгода – с 11 мая 2026 года.

Теперь граждане России смогут находиться на территории королевства без визы не более 90 дней в течение одного календарного года – непрерывно или суммарно. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

При этом важно помнить о главном ограничении: безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, учебу или постоянное проживание. Для этих целей, а также для религиозного туризма (например, совершения хаджа) визу придется оформлять по-прежнему. В ответ на это саудовские граждане получат аналогичные права на территории России.