Стилист перечислил признаки безвкусно одетого человека

Даже если вещи сами по себе хорошие, человек может выглядеть как будто немного из прошлого — образ не складывается, рассказала стилист Елена Гришаева. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, первое, что выдает безвкусно одетого человека — это логомания. Она объяснила, что крупные логотипы, броские надписи, когда одежда буквально кричит о брендах — это уже устаревший прием, потому что сейчас работает обратная история: вещь не говорит, а сидит. Минимализм, хорошая посадка и качество — вот что создает ощущение вкуса, подчеркнула Гришаева.

Также образ портят избыток украшательств в виде страз, люверсов, декора, которые даже при своей актуальности в совокупности создают перегруз. Еще одна проблема — неправильная посадка, когда вещь сама по себе хорошая, но попросту не сидит на человеке. По ее словам, в таком случае возникает вопрос в понимании своего тела: пропорций, сильных сторон, того, как корректировать нюансы.

«Еще один частый признак — смешение разных эстетик. Когда в одном образе встречаются элементы из разных "историй" — например, этно, классика и глянец — это выглядит как случайный набор, а не как продуманное решение. Также сильно выдают ошибки в цвете. Если нет понимания базовой колористики, оттенки начинают конфликтовать, и образ буквально "разваливается"», -— поделилась Гришаева.

Еще один важный момент, отметила эксперт, — это вектор стиля. Она пояснила, что у каждого человека есть своя внешность, свои черты, и образ должен им соответствовать. Когда одежда, прическа и макияж «из разных направлений», возникает ощущение дисгармонии, считает стилист.

«В целом стиль — это не просто про одежду. Это про знания: мода, бьюти (прическа и макияж), колористика, насмотренность, даже понимание искусства. Чтобы выглядеть современно, важно постоянно держать руку на пульсе этих сфер. И именно поэтому работа со стилистом — это не про "одеть человека", а про собрать цельную картину. Когда образ начинает работать на вас, а не против вас», — заключила эксперт.

