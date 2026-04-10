Дерматолог объяснил, кому противопоказан уход с ретинолом

Дерматолог Титова рассказала, кому противопоказан уход с ретинолом
Ретинол, считающийся одним из самых эффективных ингредиентов в антивозрастном уходе, подходит далеко не всем. В беседе с «Чемпионатом» дерматолог, трихолог и косметолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Мария Титова объяснила, кому и почему стоит отказаться от использования таких средств.
Абсолютным противопоказанием, по словам эксперта, является беременность. Несмотря на минимальную системную абсорбцию при наружном нанесении, потенциальный риск для плода заставляет специалистов придерживаться консервативной тактики. В период лактации применение ретиноидов также требует осторожности, а нанесение на область груди нужно исключить.
Особое внимание врач уделила офтальмологическим рискам. Использование ретинола в периорбитальной зоне может привести к дисфункции и атрофии мейбомиевых желёз, расположенных в толще век. Эти железы отвечают за выработку липидного слоя слёзной плёнки, и нарушение их работы ведёт к развитию синдрома «сухого глаза», сопровождающегося жжением и ощущением инородного тела. Мария Титова подчеркнула, что такие изменения часто бывают необратимыми. В группу высокого риска входят пациенты с исходным синдромом «сухого глаза», носители контактных линз и люди с блефаритом.
Кроме того, ретиноиды противопоказаны при обострении экземы или атопического дерматита. Их использование в активной фазе этих заболеваний может привести к экзематизации и вторичному инфицированию. Также под запретом эритематозно-телеангиэктатический подтип розацеа, при котором ретинол способен усилить сосудистое воспаление.
Для тех, кому ретиноиды не противопоказаны, Мария Титова рекомендовала начинать с одного-двух применений в неделю, использовать технику «сэндвича» (между слоями увлажняющего крема) и наносить плотный барьерный крем на область вокруг глаз и губ для предотвращения миграции продукта.