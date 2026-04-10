Для чего используется тоник, а для чего — тонер

Искушенные бьютиголики понимают разницу между двумя продуктами, но большинство все-таки не очень... Кстати, раньше и не все бренды ее понимали, поэтому в давнишних статьях можно найти информацию, что это одно и тоже.

Просто написание разное. Позже выяснилось, что это не так, но многие все равно путаются. Чтобы развеять все сомнения и научиться наконец-то отличать одно от другого, мы детально расскажем про каждое средство.

Что такое тоник и зачем он нужен

Тоник — это жидкое средство на водной основе, которое наносят сразу после умывания. Его главная задача — восстановить кислотно-щелочной баланс кожи. Дело в том, что даже самая мягкая вода из-под крана имеет щелочную среду, а здоровая кожа — слабокислую. После умывания естественный баланс нарушается, защитный барьер ослабевает, кожа начинает быстрее терять влагу.

Тоник возвращает pH в норму буквально за несколько секунд. Кроме того, он удаляет остатки очищающих средств, которые могли задержаться на лице, и загрязнения, с которыми не справилась пенка или гель. В общем, тоник возвращает коже комфортные ощущения после контакта с водой и моющими средствами. Это базовый этап, который многие пропускают, а зря.

У тоника всегда легкая, водянистая текстура. Он не тянется, не оставляет пленки и впитывается моментально. Наносят его обычно ватным диском: протирают лицо по массажным линиям, избегая области вокруг глаз. Смывать тоник не нужно.

По составу тоник чаще всего содержит увлажняющие компоненты вроде глицерина, пантенола или гиалуроновой кислоты. Для жирной кожи в него могут добавлять ниацинамид, цинк или мягкие кислоты в низкой концентрации. А вот спирта в хорошем тонике быть не должно — он пересушивает и нарушает барьер, что прямо противоположно задаче средства.

Тоник подходит всем. Вопрос только в том, какой именно состав выбрать под свой тип кожи. Для сухой и чувствительной — увлажняющий и успокаивающий. Для жирной и проблемной — с матирующими и противовоспалительными компонентами.

Что такое тонер и чем он отличается

Тонер пришел к нам из корейской системы ухода. Задачи у него совсем другие. Если европейский тоник — это про очищение и восстановление баланса, то азиатский тонер — про увлажнение и подготовку кожи к следующим этапам.

Тонер наносят тоже после умывания, но его главная цель — насытить кожу влагой и создать базу для сыворотки и крема. Он работает как проводник: активные компоненты, которые вы нанесете следом, проникают глубже и работают эффективнее. В Корее даже существует правило трех секунд: тонер нужно успеть нанести на влажную кожу сразу после умывания, пока она не начала пересыхать.

Текстура у тонера, в отличие от тоника, может быть разной. Самые легкие варианты почти неотличимы от тоника — они тоже жидкие и водянистые. Но чаще тонеры имеют более плотную, гелеобразную или немного маслянистую консистенцию. Некоторые по текстуре напоминают сыворотку. Главное отличие — способ нанесения. Если тоник обычно наносят ватным диском, то тонер — руками. Несколько капель выдавливают на ладонь и мягкими похлопывающими движениями распределяют по лицу. Ватный диск впитывает слишком много продукта и не дает увлажняющего эффекта, ради которого тонер и задуман.

Еще один важный момент: тонер можно наносить в несколько слоев. Если кожа очень сухая или обезвоженная, 2-3 слоя тонера подряд дадут гораздо больше увлажнения, чем один толстый слой крема.

Можно ли использовать оба продукта и в каком порядке

Можно и нужно, если ваша кожа требует и очищения, и интенсивного увлажнения. Порядок такой: сначала умывание, потом тоник, затем тонер.

Между тоником и тонером не нужно ждать, пока кожа высохнет. Наносите тонер сразу после тоника, пока лицо еще влажное. Так увлажнение будет максимальным.

Если кожа жирная и склонна к воспалениям, два продукта подряд могут оказаться лишними и спровоцировать гиперпродукцию кожного сала. В таком случае лучше выбрать что-то одно: тоник для контроля себума или очень легкий тонер без комедогенных компонентов.

Главные ошибки в использовании

Первая и самая распространенная — наносить тонер ватным диском. Так вы теряете большую часть продукта и не получаете нужного увлажнения. Тонер создан для рук, потому что тепло ладоней помогает ему лучше впитываться.

Вторая — использовать спиртовой тоник каждый день, особенно при акне. Да, он подсушивает воспаления, но одновременно разрушает защитный барьер. В итоге прыщей становится только больше, потому что кожа начинает вырабатывать еще больше себума в ответ на агрессию.

Третья — наносить тонер вместо крема при сухой коже. Тонер увлажняет, но не удерживает влагу. Без крема или сыворотки вода быстро испарится, и вы вернетесь к исходной сухости через полчаса.

Четвертая — использовать несколько продуктов с кислотами или ретиноидами одновременно. Например, кислотный тоник плюс тонер с активными компонентами. Это верный способ получить раздражение и нарушить эпидермальный барьер.

Как не ошибиться при покупке

В англоязычной косметике оба средства часто называют одним словом — toner. Поэтому ориентироваться только на надпись на флаконе нельзя. Смотрите на три вещи.