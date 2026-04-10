Россияне полюбили носить конкретный вид обуви

Руководитель Ильюшин: босоногая обувь стала популярнее из-за здоровья
Интерес к босоногой обуви растет на фоне общего внимания к здоровью, профилактике плоскостопия, болей в спине и суставных проблем. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель службы подготовки производства Ralf Ringer Сергей Ильюшин.
«Босоногая обувь снижает давление на стопу, но при этом заставляет мышцы работать активнее. Она отличается анатомической формой, тонкой гибкой подошвой и отсутствием перепада высот между пяткой и носком. Обеспечивает максимальную свободу стопе. Передняя часть такой обуви в среднем на 15–20% шире стандартной колодки, за счет чего уменьшается давление на пальцы. Это помогает профилактировать ряд проблем и в некоторых случаях улучшать уже существующие», — рассказал эксперт.
По словам Ильюшина, особенности конструкции такой обуви, такие как мягкая отделка, снижают возможность натираний, а отсутствие жестких элементов позволяет стопе работать более естественно.
«Подошва в такой обуви тоньше обычной, за счет чего мышцы стопы включаются почти на 100%. Это приводит к их укреплению, улучшению кровоснабжения и в целом положительно влияет на опорно-двигательный аппарат», — объяснил руководитель.
Ильюшин обратил внимание, что несмотря на преимущества босоногой обуви, такие модели подойдут далеко не всем.
«Это действительно полезный формат — своего рода глоток чистого воздуха для стопы. Но не все смогут сразу перейти на такую обувь. Людям с существующими проблемами стоп или избыточной массой тела важно увеличивать нагрузку на стопы постепенно», — высказался он.