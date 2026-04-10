Алеся Кафельникова стала лицом российского бренда одежды

Российская модель Алеся Кафельникова стала лицом отечественного бренда спортивной одежды и экипировки Onit. Кадры появились на официальном сайте марки.

Дочь бывшей первой ракетки мира теннисиста Евгения Кафельникова примерила несколько облегающих нарядов для йоги и фитнеса. В том числе она надела мини-шорты, бра-топ, легинсы и комбинезон. Кроме того, манекенщица позировала в боксерских перчатках, а также с обручем, гантелями и ракетками.

В свою очередь, в январе Кафельникова впервые снялась в рекламе иностранного бренда.