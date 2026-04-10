Какие балетки актуальны в новом сезоне

Это обувь, которая не исчезает из гардероба годами. Балетки носят буквально все, от мала до велика, потому что это простой, удобный и понятный вариант, который сочетается почти со всем.

Весной и летом это вообще база: лук собирается легко, быстро, без лишних усилий. Но в каждом сезоне меняются нюансы — и именно они отличают актуальную пару от просто удобной. Стилист Маша Ведерникова поделилась подробностями.

Модные вариации

В этом сезоне на первый план выходят не просто базовые балетки, а модели с характерной формой.

«Один из самых заметных вариантов — квадратный нос: он делает даже простую пару более собранной и современной. Такие модели сейчас особенно на виду у модных брендов и в стритстайл-образах», — говорит эксперт.

Сюда же относятся таби-балетки с раздвоенным мысом. Признаем, они выглядят спорно, но именно за счет этого работают как сильный акцент и давно и уверенно вышагнули за пределы нишевой моды. В 2026 таби остаются заметной частью обувных трендов, в том числе в мягких балетных версиях.

И отдельная история — сникерина, гибрид балеток и кроссовок. У такой обуви более спортивная подошва, но балетная форма, поэтому она выглядит свежее обычных балеток и при этом удобнее совсем плоских моделей. Этот гибрид держится в тренде и в этом сезоне, особенно для тех, кому нравится идея балеток, но не так чтобы по душе романтический флер, с ними связанный.

Балетки как вторая кожа

На противоположном конце главного тренда сезона — мягкие модели, которые буквально облегают стопу, их даже называют «балетки-перчатки». И нет, тут нет никакого противоречия — такая вот модная диалектика, единство и борьба противоположностей.

«Они тонкие, гибкие, почти невесомые и выглядят максимально спокойно, отлично сочетаются с расслабленными вещами — широкими брюками, мягким трикотажем, льном. Это история про комфорт, который не скучен», — говорит стилист.

Легкость и воздух

Весной и летом особенно актуальны материалы, которые не утяжеляют ни ногу, ни образ. Сетка, тонкая кожа, текстиль — все, что дышит и выглядит легко. Такая обувь почти не ощущается визуально, и за счет этого весь образ становится проще и дороже на вид. С чем носить: с чем угодно! Это тот случай, когда обувь не тянет внимание, а собирает образ.

Небольшой каблук — для тех, кто устал от плоской подошвы

Чисто плоские балетки, конечно же, остаются, но все чаще появляются модели на небольшом каблуке. Он почти незаметен, но меняет посадку и ощущение в походке. Это делает образ чуть более формальным, такая обувь чудесно рифмуются с костюмами, платьями, прямыми брюками. Хороший вариант для города, где нужна не только удобство, но и статусный вид.

Детали, которые имеют значение

Ремешки, мягкие завязки, фактурная кожа, плетение, интересный декор — балетки больше не обязаны быть нейтральными. Но важно не переборщить: если обувь с характером, все остальное должно быть лаконичным по дизайну и текстурам. Носить их будем с простыми вещами — например, джинсы и рубашка, юбка и базовый топ. Пусть акцент остается на обуви.