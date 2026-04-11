Врач объяснил, когда косметологические процедуры могут быть опасны

Врач-дерматовенеролог АО «Медицина» Екатерина Анпилогова объяснила в беседе с «Чемпионатом», когда косметологические процедуры могут быть опасны. Она подчеркнула, что прериорбитальная область относится к зонам повышенного риска.

«Ошибки при инъекционных процедурах здесь могут приводить к тяжёлым осложнениям со стороны органа зрения: ишемии тканей, нарушению кровоснабжения сетчатки, птозу, диплопии, сухому глазу и в самых тяжёлых случаях — к потере зрения. Именно поэтому косметолог, работающий в этой зоне, обязан понимать сосудистую анатомию и иметь налаженную связь с офтальмологом. Коррекцией офтальмологических осложнений должен заниматься именно офтальмолог, а не косметолог в одиночку», — сказала врач.

Ботулинотерапия в эстетической практике относится к зоне ответственности врача-косметолога, если речь идёт о коррекции мимических морщин у клинически здорового пациента. Но при блефароспазме, мышечной спастичности и других неврологических состояниях требуется участие невролога. Неправильное введение или передозировка могут привести к асимметрии, птозу, нарушению мимики, дисфагии и другим осложнениям.