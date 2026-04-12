Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян появились на публике в парных образах. Об этом сообщает Telegram-канал Dark Voice.

© Газета.Ru

Павел Прилучный и Зепюр Брутян вышли на публику в парных образах: рубашках из денима. Актер позировал в джинсах и белой футболке, а его жена — в юбке-карандаш цвета хаки и кожаных сапогах.

Влюбленные познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го актриса родила их общего сына Микаэля. У Прилучного также есть сын Тимофей и дочь Мия от артистки Агаты Муцениеце.

В августе супруги посетили премьеру лирической комедии «Виноград», которая прошла в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION в Москве. Для светского мероприятия актриса выбрала черный полупрозрачный топ, макси-юбку в тон, серебристые серьги и массивный браслет. Она уложила волосы и сделала макияж с угольно-черными стрелками. Павел Прилучный, исполнивший одну из главных ролей в сериале, появился на публике в черном костюме и футболке.