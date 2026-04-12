Рудковская сфотографировалась в купальнике на Мальдивах

Продюсер Яна Рудковская снялась в купальнике на Мальдивах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя Яна Рудковская позировала в слитном розовом купальнике. Образ дополнила сумка на цепочке и солнцезащитные очки. Волосы продюсер распустила и отказалась от макияжа. Съемка прошла на пляже во время ее отпуска на Мальдивах.

«Опять фотошоп», «Шикарная», «Вот это ноги», — написали пользователи соцсетей.

Рудковская признавалась, что до 42 лет никак не ограничивала себя в питании, но потом ее метаболизм начал замедляться, и многое пришлось пересмотреть. Теперь она ест небольшими порциями и только полезные блюда, пьет много воды, а также не меньше трех раз в неделю занимается спортом. Продюсер не скрывает, что в январе 2022 года уменьшила грудь из-за проблем со здоровьем, изменив также ее форму. Звезду оперировал скандально известный хирург Тимур Хайдаров. По словам Рудковской, врач исполнил ее мечту, и она очень довольна результатом.

У знаменитости четверо детей: 24-летний приемный сын Андрей, 23-летний Николай от бизнесмена Виктора Батурина, 13-летний Александр и 5-летний Арсений от олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Продюсер неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, но пока живет в «мужском царстве».