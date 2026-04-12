Ида Галич пришла на съемки в полупрозрачном платье

Блогерша Ида Галич пришла на съемки в вечернем наряде. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

Ида Галич позировала в полупрозрачном пестром платье с длинным шлейфом с зелеными перьями. Образ дополнил коричневый жакет и красные босоножки. Волосы ей собрали в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

«Три новых выпуска сняли. Три мотора. Три крутых гостя. Итого у нас шесть новых программ, которые вы увидите в ближайшие месяцы», — написала Галич.

В октябре 2024 года телеведущая рассекретила личность своего избранника. Ида Галич стала героиней выпуска журнала OK! вместе с Олегом Ледвичем. На обложке влюбленные обнимались на улице. Телеведущая заявила, что они с возлюбленным не только строят отношения, но и «создают вместе бизнес».

В январе 2025-го стало известно, что блогерша выходит замуж во второй раз. Ида Галич сообщила новость в выпуске программы «Новогодний Мечталлион» на Первом канале. Позже знаменитость показала, как ее мать Зарина Галич отреагировала на новость о помолвке.

В июле прошлого года Ида Галич родила дочь Лию от Олега Ледвича. Телеведущая подчеркивала, что они мечтали о ребенке и планировали его. У нее также есть сын Леон от Алана Басиева, с которым она рассталась в 2020 году.