Почему звезды массово отказываются от пластики и косметологов

Еще недавно соцсети внушали, что каждый человек должен «стать лучшей версией себя». Но сегодня культ идеальности дает трещину: в сети набирает обороты тренд glow down: вместо бесконечных апгрейдов собственной внешности люди выбирают остановиться и просто быть собой. Тенденцию поддержали и мировые звезды, которые отказываются от пластики, удаляют филлеры и выходят на публику без макияжа. Они делают это не из небрежности — это осознанная реакция на завышенные стандарты красоты. Почему все перестали гнаться за идеалами и решили вернуться к нормальности — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Преображение наоборот

Glow down — это противоположность термина glow up («улучшение» или «преображение»), буквально — «ухудшение внешности» или «потеря привлекательности». Обычно его применяют к людям, которые вдруг сдали и выглядят хуже, чем раньше.

Для одних людей glow down может быть естественным процессом из-за возрастных изменений, проблем со здоровьем или неудачных пластических операций. Примером считают американского актера Джонни Деппа, которого раньше называли одним из самых привлекательных мужчин в мире, но из-за возраста и нездорового образа жизни его внешность, по мнению фанатов, сильно изменилась.

В последнее время glow down стал чем-то вроде новой философии. Тренд на «ухудшение» внешности начал набирать обороты после того, как в интернете стало появляться все больше и больше постов с простой мыслью: люди устали от культуры вечного преображения. Вслед за пользователями сети эту идею подхватили инфлюэнсеры с широкой аудиторией.

В рамках glow down люди часто возвращаются к «нетронутому» состоянию: удаляют филлеры и импланты, перестают морить себя голодом ради чрезмерной худобы и отказываются от макияжа.

«Тренд на улучшение внешности разрушил мне жизнь»

Одним из идейных вдохновителей нового тренда стала американская инфлюэнсерша Аливия Д’Андреа. Ее история — идеальный пример того, как культура glow up может настолько травмировать человека, что он вполне осознанно перейдет к glow down.

На YouTube-канал Аливии Д’Андреа подписано более двух миллионов человек: в основном она снимает видео про спорт, полезные привычки и здоровые отношения. В конце 2010-х она была иконой glow up: красивая жизнь, жесткая дисциплина, идеальное тело и мировоззрение из разряда «стань лучшей версией себя».

Но одно из самых популярных видео у нее на канале резко отличается от остального контента. Ролик «Как тренд на улучшение моей внешности разрушил мне жизнь» на сегодняшний день набрал более семи миллионов просмотров.

Видео блогерши длится 25 минут и начинается с предупреждения о травмирующем контенте. В первом же кадре Аливия стоит перед зеркалом без макияжа и плачет. Затем инфлюэнсерша делится архивными съемками 2017 года, демонстрируя, как в то время она резко набрала вес и у нее на лице появились кистозные акне.

Как только внешность Д’Андреа изменилась, с ней перестал общаться молодой человек, который за ней ухаживал. Блогерша восприняла это как сигнал к переменам и решила начать свое glow up journey — «путешествие по улучшению себя». Она записывала весь процесс на видео и делилась результатом с подписчиками.

Девушка изматывала себя, чтобы похудеть и избавиться от прыщей, наладила питание и каждый день занималась спортом. Некоторые ее методы могли показаться радикальными: например, она вставала на тренировки в пять утра, а перед едой специально выпивала почти литр воды, чтобы уменьшить чувство голода.

Д’Андреа выкладывала видео своего «путешествия» на YouTube на протяжении почти двух лет — с октября 2018-го по июль 2020-го. Девушка действительно достигла своей цели: она избавилась от акне и похудела на 15 килограммов.

Казалось, что блогерша наконец достигла успеха и может выкладывать еще больше мотивирующих видео на миллионную аудиторию. Но Д’Андреа внезапно и без объяснений пропала из YouTube на три года. Ее подписчики подозревали, что она вновь растолстела и боится показать реальную себя.

Оказалось, что во время своего «преображения» Д’Андреа усвоила опасную установку: теперь ей ни в коем случае нельзя было толстеть даже на килограмм, но вес ее постоянно колебался, и она винила себя за то, что делает недостаточно ради своего glow up.

Девушка в себе разочаровалась, поскольку не могла надолго сохранить свою «идеальную» версию, она возненавидела себя, из-за чего ей пришлось обратиться к психотерапевту, который в конечном счете диагностировал у нее депрессию.

И хотя блогерша вправду «улучшила» внешность, счастливее она от этого не стала. Скорее наоборот — завысила требования и изматывала себя, что запускало порочный круг самобичевания. Ее опыт показал, что главный столп культуры glow up не работает: человек не обязательно достигнет счастья, даже если станет общепризнанно привлекательным.

«Было легко проявлять к себе доброту, когда я соответствовала идеальному стандарту. Но стоило мне хотя бы немного от него отойти, и это запускало поток негативных мыслей, я начинала стыдиться себя», – Аливия Д’Андреа

Реакция Аливии Д’Андреа абсолютно закономерна. Исследования показывают, что недовольство своей внешностью — это не просто вопрос самооценки, а фактор, напрямую связанный с психическим здоровьем. Негативное отношение к себе повышает риск развития депрессии, тревожности и расстройств пищевого поведения.

Вторая часть вирусного видео посвящена принятию. В случае блогерши glow down стал не откатом назад, а шагом в сторону — от бесконечного самосовершенствования к попытке просто быть собой.

Освобождение секс-символа

Не только инфлюэнсеры разочаровались в культуре «улучшения» себя любыми способами. Многие звезды — певица Ариана Гранде, звезда «Титаника» Кейт Уинслет — в открытую критикуют популярные методы индустрии красоты, в том числе инъекции ботокса.

«Это ужасно, когда самооценка человека настолько зависит от его внешности. Это пугает», – Кейт Уинслет

Один из самых ярких примеров осознанного glow down среди звезд — 58-летняя американская актриса Памела Андерсон. В начале 1990-х она снималась в сериале «Спасатели Малибу», благодаря которому стала главным секс-символом того времени. Весь мир знал ее по пышным светлым волосам и большому бюсту.

Но сексуальность актрисы во многом была заслугой пластических хирургов. В арсенале телезвезды было с десяток операций: она увеличила грудь до пятого размера, вводила биополимерный гель в губы (эта процедура запрещена в России из-за опасных последствий), приподнимала брови подтяжками и неоднократно избавлялась от морщин на лбу с помощью инъекций.

С возрастом Андерсон стала иначе относиться к себе. В 1999 году она удалила грудные импланты, которые не раз становились «спонсорами» ее появления на обложке журнала Playboy (правда, в 2005-м она снова увеличила грудь). Через удаление имплантов также проходила британская певица Виктория Бэкхем и российская телеведущая Лера Кудрявцева.

Но что отличает Памелу Андерсон от остальных — это полный отказ от декоративной косметики. Впервые она появилась без макияжа на Неделе моды в Париже в 2023 году, что вызвало большой резонанс, так как в 1990-е Андерсон была главным символом яркого гламурного мейкапа.

Актриса приняла такое решение во многом из-за смерти своей визажистки и близкой подруги Алексис Фогель, которая умерла от рака груди в 2019 году. Андерсон говорила, что после смерти подруги ей стало некомфортно краситься, ведь макияж был частью их общего дела. По ее словам, никто не мог накрасить ее лучше Алексис.

Затем Памела сделала отказ от косметики частью своего нового образа. Она вспоминала, как в молодости окружающие диктовали ей, как одеваться и краситься, но сейчас, когда актрисе уже за 50, она хочет проще относиться к собственной внешности и не гнаться за идеалами.

«Я не пытаюсь быть самой красивой девушкой в ​​комнате. Я чувствую, что это просто свобода. Это освобождение», — так Памела Андерсон объясняла отказ от косметики.

Сегодня заголовки СМИ буквально пестрят упоминаниями о ненакрашенной Памеле Андерсон: то она придет на Берлинский фестиваль в «естественном виде», то откажется от косметики на Неделе моды в Нью-Йорке. И при этом актриса не исчезает с радаров глянца — наоборот, все чаще появляется на обложках популярных журналов в новом, более «честном» виде.

Мода на «крутых девчонок»

Пример Памелы Андерсон вдохновил и других женщин. 47-летняя британка Кармен Рейс решила полностью отказаться от декоративной косметики после выхода звезды «Спасателей Малибу» на парижской Неделе моды.

Кармен Рейс десятилетиями ложилась под нож в погоне за заветным glow up и потратила на преображение около 300 тысяч фунтов стерлингов (более 32 миллионов рублей). Но теперь все изменилось: она решила остановиться и отменила операции, запланированные на будущее. Британка отказалась от инъекций филлеров в губы и ягодицы. Новая Кармен стала ценить естественную красоту и теперь не стесняется выкладывать в соцсети фотографии без макияжа и фильтров.

«Это путь к познанию себя: это умение видеть и принимать свои морщины и несовершенства без страха. Я заново открываю себя, и в этом состоянии мне легче — я чувствую себя ближе к своей истинной сути», – Кармен Рейс

Врач-косметолог Шауна Тан заметила, что в обществе постепенно меняется представление о том, что на самом деле красиво. Она сделала такой вывод на основе предпочтений своих клиенток, которые теперь все реже просят увеличить ягодицы, губы или сделать из своей фигуры «песочные часы», как у американской телезвезды Кайли Дженнер.

Кстати, даже Дженнер, которая делает инъекции как минимум с 17 лет, решилась на удаление филлеров из губ. Это стало заметно на церемонии вручения премии BAFTA в феврале 2026 года: после мероприятия иностранные издания писали, что 28-летняя звезда стала выглядеть более естественно и более привлекательно.

«Сейчас мы видим все больше пациентов, которые принимают свои естественные черты и стремятся к здоровой коже, а не к безупречности», — резюмировала Шауна Тан.

Теперь идеал меняется: женщины хотят быть похожими не на отфотошопленных богинь, а на реальных людей с несовершенствами. По словам Тан, ее клиентки часто выбирают в качестве примера для подражания британскую певицу Charli XCX или ее американскую коллегу Билли Айлиш, — косметолог называет это модой на «крутых девчонок».

И это неслучайно. В своих последних альбомах обе артистки откровенно говорят о том, о чем раньше в поп-культуре предпочитали молчать: о страхах, неуверенности в себе и сложных отношениях с собственной внешностью. Айлиш не раз жаловалась на то, как индустрия делает из женского тела сексуальный объект, а Charli XCX стремительно отходит от глянцевого образа идеальной поп-звезды.

Кто-то может считать тренд glow down деградацией — якобы люди просто ленятся ухаживать за собой. На деле новый тренд — не про идеальную красоту, чаще всего недостижимую, а про человечность. Как утверждают психологи, принятие собственной внешности без желания перекроить себя помогает сохранить ментальное здоровье.