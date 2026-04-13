Виктория Бекхэм избавилась от всех татуировок

Дизайнер Виктория Бекхэм удалила все свои татуировки, в том числе посвященные мужу Дэвиду. Об этом ее сын Круз сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отвечая на вопрос одного из подписчиков, есть ли у его матери татуировки, поскольку у его отца, их много, Круз заявил, что у Виктории больше нет ни одной татуировки.

Ранее на теле Виктории Бэкхем имелось несколько надписей и изображений. На левом запястье были инициалы мужа, и слова на иврите «Вместе, навсегда, навечно» в честь 10-й годовщины их свадьбы. Ниже располагались римские цифры, которые обозначали день, когда Виктория и Дэвид возобновили свои свадебные клятвы. На спине Бекхэм находилась татуировка с библейской цитатой на иврите, означающей «Я принадлежу моему возлюбленному, а мой возлюбленный принадлежит мне», а на пояснице — пять звезд, олицетворявших ее, Дэвида и их троих сыновей: Круза, Ромео и Бруклина.

20 января Бруклин Бекхэм опубликовал серию Stories, в которых обвинил своих родителей в чрезмерном контроле. Сын дизайнера и футболиста заявил, что его родители намеренно обращались к журналистам, чтобы те помогали им в создании образа счастливой семьи. Кроме того, он обвинил родственников в том, что они всячески пытались испортить его отношения с возлюбленной Николой Пельтц-Бекхэм.