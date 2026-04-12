Бьюти-процедура и лекарство от выгорания: чем полезна терапия красным светом

Световая терапия, или «терапия красным светом», оказалась не бьюти-процедурой, а лекарством от выгорания и, как модно сейчас говорить, допингом настроения. «Вечерняя Москва» узнала, как именно световые излучения помогают людям.

Недавно журналистка одной из популярных американских газет написала, как целый месяц сидела под красной лампой по часу в день, но вместо гладкой кожи получила прилив энергии. Не уточняется, под какой именно лампой девушка делала свою бьюти-рутину, однако, вероятнее всего, речь идет о специальной пластмассовой маске, излучающей свет. К слову, стоит такая процедура в среднем 20 тысяч рублей.

Услуга световой терапии действительно стала популярна: девушки надевают тяжелую маску на ночь, так как она, по заверениям производителей, излучает световые волны, восстанавливает кожу на клеточном уровне, а также помогает бороться со старением.

По сути подобное устройство при помощи световых волн с разнообразными характеристиками должно оказывать положительное воздействие на кожу. Например, виновник торжества — красный свет — считается элементом, который восстанавливает ткани организма. Только вот в реальности световая терапия не всегда работает, как заявлено.

Терапия красным светом действительно может служить способом улучшения настроения и борьбой с выгоранием. Она основана на использовании красного и ближнего инфракрасного света для стимуляции клеточной активности. Это также приводит к улучшению обмена веществ, повышению уровня энергии и улучшению настроения, — отмечает в беседе с «Вечерней Москвой» врач высшей категории и косметолог Ольга Мороз.

Однако важно помнить, что не все исследования подтверждают эффективность терапии, а ее результаты могут меняться в зависимости от индивидуальных особенностей.

Чтобы терапия красным светом принесла пользу, необходимо использовать строго сертифицированные аппараты, которые специально предназначены для фототерапии, соблюдать рекомендации по времени и частоте сеансов, консультироваться с врачом перед началом терапии. Особенно это касается тех, у кого есть хронические заболевания, кто принимает медикаменты. Еще ограничения могут включать беременность, онкологические заболевания, особенно в области кожи, а также чувствительность к свету, — добавляет Ольга Мороз.

При этом использовать световую терапию лучше по утрам, потому что перед сном организм начинает вырабатывать мелатонин, который отвечает за сонливость, помогая организму расслабиться перед сном. А свет, который воздействует на кожу, снижает количество мелатонина, мешая спокойно отходить ко сну.

Кроме красного, есть еще синие и инфракрасные излучения. Вторых, кстати, невооруженным глазом не видно.

Синяя светолампа имеет немного другое действие. Она часто используется для лечения акне и даже некоторых форм депрессии. А еще синий свет уничтожает бактерии, вызывающие акне, и регулирует выработку кожного сала. Инфракрасная же терапия проникает глубже в ткани и может использоваться для улучшения кровообращения, — объясняет Ольга Мороз.

Роман Цветков, психолог частной практики:

Красный свет имеет длину 630–670 нанометров. Он действительно воздействует, но не на кожу, а на мозг. Фотоны проникают через сетчатку глаза. Нервная система реагирует на красное излучение и вбрасывает в мозг нейромедиаторы серотонин и дофамин. Благодаря этому блокируются негативные эмоции. Процедура полезна, но она должна проводиться в клинике и только после того, как красные излучения пропишет врач-терапевт.

ХОРОШО, ЧТО ЗАБЫЛИ СТАРОЕ

Возможно, в далеком будущем наши потомки будут смотреть на светотерапию как на дикое и глупое средство омоложения. А пока «Вечерняя Москва» вспомнила странную бьюти-рутину наших предков.

Лысина, держись

Раньше популярностью пользовались устройства, похожие на вантузы. Они действовали на основе вакуума и якобы должны были помогать мужчинам бороться с облысением. Устройство прикладывали к голове и пытались «вытягивать» волосы. Женщины по аналогии старались увеличивать себе грудь.

Молодость — не резиновая

В 20 веке молодость пытались вернуть всеми возможными способами. Одним из них была резиновая маска, которая сама натягивала кожу лица дамы! И на какое-то время после снятия «девайса» девушка получала настоящие «лисьи глазки». Но, прекрасные читательницы, сильно не смейтесь. Ведь сейчас многие используют те же маски, но с другой технологией. Например, есть маски с улиточным муцином, пчелиным ядом, лососем и даже с вулканической пылью.

Красота с дымком

Раньше многие представительницы высшего общества любили подкручивать свои волосы, создавая красивую укладку. Однако современных плоек в те времена, конечно, не было. Поэтому дамы вручную нагревали щипцы на газовом или спиртовом пламени и начинали «творить». И никакой ионизации в те времена и в помине не было. Несложно догадаться, что происходило с волосами девушек, которые увлекались такой процедурой.

Яд во благо?

Шампунь с экстрактом кантаридина (ядовитое вещество, выделяемое жуком-нарывником) считался одним из лучших средств для стимуляции роста волос. Поэтому использовали его все, кто мечтал о длинных косах. А придумала этот «чудо-рецепт» Марта Матильда Харпер. И хотя волосы у нее были действительно довольно длинными, этот яд мог вызывать отек при контакте с кожей, поэтому о безопасности продукта однозначно можно забыть.

Быть Белоснежкой любой ценой

На рубеже веков фарфоровая кожа считалась эталоном красоты и признаком богатства и благополучия. Неудивительно, что дамы прибегали к любым, даже самым сомнительным средствам, которые могли привести к результату. Женщина садилась в специальный аппарат, ее просили закрыть глаза и рот, «замораживали» веснушки углекислым газом, а затем удаляли с помощью скальпеля. Зачастую после такой процедуры кожа лица была безвозвратно повреждена.