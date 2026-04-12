Стилист перечислил главные свадебные тренды 2026 года

Стилист Влад Лисовец перечислил главные свадебные тренды 2026 года. Об этом он написал в Telegram-канале.

«В Нью-Йорке с 8 по 10 апреля проходит одна из главных свадебных недель года. Тренды получились стабильно романтичными: скульптурные корсеты и идеальный крой, асимметричный драпированный крой, объемные рукава, кружево, перья и нежные цветочные принты, легкие полупрозрачные ткани и блестящие акценты, от классических пышных платьев до современных минималистичных силуэтов — есть варианты на любой вкус и стиль свадьбы» — написал Лисовец.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.