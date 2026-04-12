Весна начинается с юбки: десять моделей, которые вы захотите носить каждый день

Весной 2026 года юбка перестает быть просто частью гардероба. Она выходит на первый план, отодвигая брюки и платья.

Дизайнеры предлагают не целую палитру настроений: от дерзкой мини-длины до романтичных макси с воланами, от строгой офисной классики до бохо-свободы с бахромой. Разбираемся, какие модели обязаны поселиться в вашем гардеробе этой весной.

Мини-юбка

Самая смелая длина возвращается. Мини-юбка — главный инструмент для тех, кто не боится внимания. Длина порой граничит с риском, но именно в этом и заключается суть тренда: уверенность и свобода. Да и вспомним слова Дороти Паркер: «Если вы наденете достаточно короткую юбку, вечеринка придет к вам сама». Ну и кто мы такие, чтобы спорить со знаменитой американской поэтессой? Чтобы образ не выглядел вульгарно, важно соблюдать баланс. Верх должен быть максимально закрытым и лаконичным. Объемный свитер, удлиненный пиджак или свободная футболка сделают свое дело. Обувь тоже лучше выбрать спокойную: грубые ботинки на тракторной подошве или кеды уравновесят откровенность низа.

Юбка-слип

Прямое продолжение бельевого тренда. Шелк, атлас, кружево, полупрозрачные ткани... Юбки-слипы выглядят так, будто только что сошли с плечиков из спальни. Но их прелесть в универсальности. Утром наденьте их с кашемировым свитером и лоферами — получится элегантный повседневный образ. Вечером смените верх на укороченный топ и добавьте туфли на каблуке и вот уже готов наряд для выхода. Длина чаще всего миди или макси, но встречаются и мини-версии.

Юбка в складку

Плиссе возвращается в новом прочтении. Ушли в прошлое мелкие, едва заметные складки. В фаворе — крупные, выразительные, графичные. Такая юбка сама создает объем и движение. Длина может быть любой, но особенно эффектно смотрятся миди и макси. Традиционно плиссе ассоциировалось со школьной формой или теннисным кортом, но сейчас дизайнеры смешивают эту эстетику с грубыми ботинками, кожаными куртками и объемными свитерами. Контраст фактур и стилей делает образ современным и небанальным.

Юбка-карандаш

Классика, которая никогда не уходит, но каждый раз возвращается обновленной. В этом сезоне юбка-карандаш теряет офисную скуку. Дизайнеры экспериментируют с материалами: кожа, замша, плотный трикотаж, атлас. Добавляют разрезы: спереди, сзади или сбоку. Меняют посадку: от ультранизкой до завышенной. Цвета тоже играют роль. Наряду с черным и бежевым появляются яркие оттенки (желтый, оранжевый, розовый, изумрудный). Длина миди остается самой актуальной: она подчеркивает щиколотки и визуально вытягивает силуэт.

Асимметричная юбка

Неровный подол, смещенные разрезы, диагональные линии, драпировки — асимметрия добавляет образу динамику и современное звучание. Это тот случай, когда сама конструкция работает как украшение. Поэтому верх лучше выбирать максимально простой: базовая футболка, лаконичный топ, рубашка без лишних деталей. Длина может варьироваться от мини до макси. Особенно эффектно асимметрия смотрится на летящих тканях — шифоне, шелке, тонком хлопке.

Юбка с запахом

Модель, которая объединяет стиль и практичность. Запах визуально вытягивает силуэт, подчеркивает талию и создает пропорции песочных часов. В этом сезоне актуальны не только классические варианты из костюмной ткани. Дизайнеры предлагают юбки с запахом из кожи, замши, шифона, денима и даже нейлона. Длина может быть разной. Юбка с запахом хороша тем, что не требует сложной стилизации: достаточно надеть ее с простым топом или футболкой, и образ уже готов.

Юбка с бахромой

Бахрома возвращается вместе с растущей популярностью бохо-стиля. Она может быть короткой, едва заметной по подолу, или длинной, почти до пола. Может обрамлять только край или покрывать всю поверхность юбки. Фасоны тоже разные: от асимметричных макси до классических карандашей. Материалы — кожа, замша, атлас, трикотаж, хлопок. Чтобы не перегрузить образ, выбирайте юбки с бахромой в приглушенных тонах: терракотовый, оливковый, шоколадный, песочный. Сама по себе бахрома уже достаточно яркий акцент, поэтому верх и обувь должны быть спокойными.

Юбка-баллон

Объемные модели становятся все заметнее. Юбка-баллон имеет характерную округлую форму: пышная внизу и часто зауженная или на резинке на талии. В этом сезоне дизайнеры играют с длиной и материалами. Плотный хлопок, твид, лен, даже кожа — все идет в ход. Юбка-баллон сама по себе является акцентом, поэтому верх лучше выбирать облегающий или полуприлегающий, чтобы не потерять силуэт.

Юбка с карманами

Карманы перестали быть функциональной деталью и стали полноценным украшением. Крупные, накладные, нарочито утилитарные — они придают юбке собранность и легкую строгость. Чаще всего такие модели имеют прямой или слегка расширенный крой, длину миди или макси. Юбка отлично сочетается с лаконичным верхом и минималистичной обувью. И да, в карманы можно положить телефон, ключи и блеск для губ, чтобы не брать с собой сумочку.

Юбка на низкой посадке

Ностальгия по 2000-м продолжается. Юбки с заниженной талией возвращаются, и это один из самых заметных трендов сезона. Посадка на бедрах, часто в сочетании с укороченным топом, создает узнаваемый силуэт эпохи. Фасоны разные: от облегающих мини до расклешенных макси с разрезами. Тренд не для всех, но если вы готовы играть с пропорциями — это ваш вариант.