Ким Кардашьян засняли в боди с глубоким декольте

Модель и звезду реалити-шоу Ким Кардашьян заметили на публике с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона подловили папарацци, когда те шли под руку на музыкальном фестивале Coachella в Индио, Калифорния. Влюбленные прибыли на выступление певца Джастина Бибера. Модель была запечатлена в черном боди с глубоким декольте, кожаных брюках, ожерелье и бандане. Автогонщик появился на мероприятии в худи, широких брюках, очках и кепке.

На прошлой неделе Льюис Хэмилтон впервые выложил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с Ким Кардашьян. Знаменитости были запечатлены в салоне редкого красного автомобиля Ferrari F40. В ролике автогонщик дрифтует на машине, а модель улыбается. Звезда реалити-шоу позировала в белом комбинезоне, а ее возлюбленный — в бордовой куртке с мехом и шапке. Ролик был снят в марте в Токио.

8 февраля Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон посетили «Супербоул» — финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги, который прошел на стадионе «Ливайс Стэдиум» в Санта-Кларе. Модель была запечатлена в черном бомбере, солнцезащитных очках и чокере. Автогонщик был одет в джемпер на молнии. Специалист по чтению по губам Джуди Джеймс считает, что влюбленные обсуждали знакомство с родителями.