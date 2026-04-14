Актриса Энн Хэтэуэй пришла на кинопремьеру в полупрозрачном платье

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Энн Хэтэуэй посетила премьеру фильма «Мать Мария», в котором сыграла главную роль. Актриса выбрала для закрытого светского мероприятия полупрозрачное макси-платье Lever Couture с разрезом. Артистка добавила к образу металлизированные туфли на каблуках и кольца. Знаменитость позировала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, розовыми румянами и помадой.

На прошлой неделе актрисы Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй пришли на премьеру фильма «Дьявол носит Prada 2» в Сеуле. 76-летняя артистка появилась на публике в красном брючном костюме Prada, а ее коллега – в черных кожаных брюках и блузе с объемными рукавами. Волосы знаменитостям уложили в низкие пучки и сделали вечерний макияж.

До этого Энн Хэтэуэй посетила показ новой коллекции высокого ювелирного искусства Bvlgari, который состоялся в Милане. Для закрытого светского мероприятия актриса выбрала красное макси-платье с пышной юбкой и глубоким декольте. Артистка добавила к наряду массивное колье с изумрудами, серьги, кольцо и золотой блестящий клатч. Знаменитости собрали волосы в высокий хвост с прядями у лица и сделали вечерний макияж.

