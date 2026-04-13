Восемь классных текстурайзеров для укладок на каждый день

Укладка выглядит не так, как на красивых фотографиях звёзд или подружек? Возможно, дело в стайлинге. Секрет объёмных, рассыпчатых, но при этом стойких причёсок кроется в использовании текстурирующих продуктов. Вот 8 проверенных средств — выбирайте под свои потребности и наслаждайтесь результатом.

© Super.ru

Текстурирующий спрей для волос Volume Panache, L’Oreal Professionnel

В распылителе скрываются три диффузора, чтобы спрей покрыл волосы равномерно и не намочил уже созданную причёску. Средство делает поверхность волоса более шершавой, благодаря чему появляется стойкий объём, а укладка смотрится воздушной, не походя на парик. И никакого склеивания!

Текстурирующая пудра для объёма волос, Limba Cosmetics

Для объёма, который обычно описывают как «до небес». Пудра даёт стойкий и упругий результат, но не подходит сильно повреждённым по длине волосам. У этого экземпляра удобная упаковка: дозатор‑спрей позволяет наносить средство точно на корни и работать тонкими проборами, чтобы укладка получилась действительно стойкой. Лучше наносить после использования горячих инструментов и фена.

Текстурирующий солевой спрей, Hadat

В основе спрея — соль Мёртвого моря и экстракты натуральных масел. При нанесении на корни продукт зафиксирует объём — нужно только хорошо просушить его феном, слегка оттягивая пряди в противоположном росту направлении. На длине спрей сработает как классический текстурайзер и даст причёске очерченную форму, сохраняя при этом подвижность.

Текстурирующий спрей с эффектом пляжной укладки Ocean Touch, Selective Professional

Засматриваетесь на небрежные укладки с лёгкими волнами, будто бы волосы сами высохли на солнце после долгого заплыва в море? Добиться такого эффекта можно с этим спреем, который зафиксирует завиток, но не сделает его каменным. Нанесите средство на мокрые волосы, придайте прядям форму и оставьте сушиться естественным способом. Кстати, спрей не сушит длину, потому что в составе есть увлажняющий экстракт бурой водоросли.

Текстурирующий спрей Tsunami, Ostrikov Beauty Publishing

Подойдёт для использования в сочетании с укладочными инструментами. С феном и брашингом даст объём и текстуру, при накрутке на плойку или утюжок обеспечит достойную фиксацию. Формула разработана так, чтобы волосы выглядели более плотными и густыми, не опадали спустя час и при этом не пересыхали от самого средства.

Сухой шампунь, BeautyDrugs

Кто сказал, что сухой шампунь способен только продлить свежесть волосам или спасти ленивым утром? На самом деле этот продукт умеет создавать «каркас» вокруг волоска и делать его более жёстким. Получается выгода из разряда «два в одном»: можно оттянуть день мытья головы и заодно сделать причёску объёмнее и текстурнее. Только не забудьте после использования хорошо прочесать волосы, чтобы средство распределилось максимально равномерно.

Текстурирующий спрей для волос 2 в 1 2/5, Fane

С этим спреем не переборщить. Он создан для лёгких и подвижных укладок, которые изначально задуманы максимально воздушными. Можно наносить на сухие волосы, чтобы причёска выглядела более фактурной и лучше держала форму, или в прикорневую зону — так волосы будут дольше выглядеть свежими. Кстати, освежить кудри на следующий день он тоже способен.

Солевой спрей для кудрявых волос, Кудрявый Метод

Природа наградила упругими кудрями или лёгкими волнами? Это средство способно сделать их более очерченными и сохранить завиток до следующего мытья головы. В составе есть пантенол, чтобы компенсировать немного подсушивающую соль, а ещё комплекс из девяти аминокислот и кератина. Особенно подойдёт обладательницам тонких волос, которые обычно плохо держат форму.