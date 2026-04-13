Новый обувной тренд удивил россиян

Руководитель службы подготовки производства компании по производству обуви Ralf Ringer Сергей Ильюшин заявил, что босоногие модели стали модными у россиян. Комментарий приводит «Газета.ru».

По его словам, интерес к такой обуви связан с профилактикой плоскостопия, частыми болями в спине и суставными проблемами.

«Босоногая обувь снижает давление на стопу, но при этом заставляет мышцы работать активнее. Она отличается анатомической формой, тонкой гибкой подошвой и отсутствием перепада высот между пяткой и носком. Обеспечивает максимальную свободу стопе», — пояснил представитель компании.

Ранее в апреле устаревшая модель обуви вновь вошла в моду. Стилист Александр Рогов заявил, что популярными вновь стали лодочки с круглым мысом.